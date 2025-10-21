Китай влезе в топ 3 на страните с най-големи подземни запаси от сребро

Китай вече е сред трите държави в света с най-големи подземни запаси от сребро, показва класацията на индийския портал WIONews за петте водещи страни, които играят ключова роля в минното дело, технологиите и глобалната икономика.

Със 70 000 тона от благородния метал, Китай се нарежда на трето място. Неговите мини, особено в района Ин, използват съвременни технологии за извличане на сребро от сложни рудни тела, за да задоволят растящото вътрешно и световно търсене.

Среброто е движещата сила за индустрията, електрониката, инвестициите, бижутерията и глобалните пазари.

На първо място в класацията е Перу със 140 000 тона подземни запаси. Само мината „Антамина“ произвежда повече сребро, отколкото повечето държави взети заедно, докато други находища като „Уачоколпа“ ежегодно увеличават националните резерви.

Русия заема втора позиция с 92 000 тона. Въпреки икономическите трудности, мините „Дукат“ и „Прогноз“ позволяват на страната да остане един от световните центрове за добив на сребро, често добивано като страничен продукт при производството на мед и други метали.

На четвърто място е Полша с 61 000 тона, основно благодарение на гиганта KGHM Polska Miedź – една от най-големите минни компании в света. Полското сребро е важен източник за европейската индустрия и технологични пазари.

Петицата се затваря от Мексико, което притежава 37 000 тона сребро, но е най-големият производител в света благодарение на находища като „Пеняскито“ и „Питарила“, които осигуряват водещата му роля на пазара, въпреки по-малките запаси.

Големите подземни резерви на сребро не само определят икономическата стабилност на държавите, но и влияят върху технологичния и индустриалния им напредък.