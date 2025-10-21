КЛАНЕ: Четвърта жертва в село Люляково?

Ахмед Мехмед, един от най-познатите благодетели в община Руен – собственик на фурна за хляб, който осигурява безплатна храна на бедните, сподели пред медии подробности за тройното убийство в село Люляково, при което 25-годишен мъж застреля майка си, леля си и сестра си.
Мехмед познавал добре семейството на убиеца Фахри Селим Мустафа, което, по думите му, живеело в крайна бедност.
Живот под найлонов заслон
По информация на местни жители, Фахри и баща му Селим са живеели в импровизиран заслон от найлони в края на селото, след като мъжът е бил изгонен от дома си заради домашно насилие. Заповедта за отстраняването му е влязла в сила на 1 октомври.
Къде е бащата?
След тройното убийство Фахри е направил пълни самопризнания. Той е разказал, че е откраднал ловната пушка на чичо си Кемал и около 03:30 ч. сутринта е влязъл в къщата, където един по един е застрелял майка си, леля си и 13-годишната си сестра.
По думите на следователите, Фахри е боравил уверено с оръжието, което подсказва, че вероятно не е първият път, в който стреля.
Разпит и издирване
В момента Фахри се разпитва в сградата на кметството в Люляково, докато полицията продължава издирването на баща му Селим.
Сред работните версии са, че:
синът може да е убил баща си,
бащата се е самоубил,
или е избягал в района на Айтос, където често е пребивавал.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас, а селото Люляково е в шок след трагедията.
