КЛАНЕ: Четвърта жертва в село Люляково?

Ахмед Мехмед, един от най-познатите благодетели в община Руен – собственик на фурна за хляб, който осигурява безплатна храна на бедните, сподели пред медии подробности за тройното убийство в село Люляково, при което 25-годишен мъж застреля майка си, леля си и сестра си.

- Реклама -

Мехмед познавал добре семейството на убиеца Фахри Селим Мустафа, което, по думите му, живеело в крайна бедност.

„Фахри имаше леки психически отклонения, но не беше агресивен, преди да остане без работа. Не ми е известно да пие или да взима дрога. Проблемът му беше, че не го слушаше главата – имаше нещо по рождение“, разказва Ахмед Мехмед.

Живот под найлонов заслон

По информация на местни жители, Фахри и баща му Селим са живеели в импровизиран заслон от найлони в края на селото, след като мъжът е бил изгонен от дома си заради домашно насилие. Заповедта за отстраняването му е влязла в сила на 1 октомври.

„Бяха изключително бедни. Баща му Селим е трудоустроен и живее на помощи. Често им носех хляб и топла храна. Мисля, че Селим се е жертвал заради него – напуснал е дома си, за да му бъде опора“, казва още Мехмед.

Къде е бащата?

След тройното убийство Фахри е направил пълни самопризнания. Той е разказал, че е откраднал ловната пушка на чичо си Кемал и около 03:30 ч. сутринта е влязъл в къщата, където един по един е застрелял майка си, леля си и 13-годишната си сестра.

„С трите първи патрона е стрелял с точност, а четвъртият е пропуснал братчето му, което е успяло да избяга и да потърси помощ“, уточняват разследващите.

По думите на следователите, Фахри е боравил уверено с оръжието, което подсказва, че вероятно не е първият път, в който стреля.

Разпит и издирване

В момента Фахри се разпитва в сградата на кметството в Люляково, докато полицията продължава издирването на баща му Селим.

Сред работните версии са, че:

синът може да е убил баща си ,

, бащата се е самоубил ,

, или е избягал в района на Айтос, където често е пребивавал.

„Това е огромна трагедия. Всички в селото сме потресени. Може би студът и гладът са го подлудили напълно“, споделя Ахмед Мехмед.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас, а селото Люляково е в шок след трагедията.