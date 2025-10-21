Кметът на Сливен: Новият модел за такса „смет“ може да остави общините без приходи

Новият механизъм за изчисляване на такса „битови отпадъци“, който трябва да влезе в сила от 2026 г., крие сериозни рискове за общините, предупреди кметът на Сливен Стефан Радев, предаде БНР.
Според приетите промени, таксата вече няма да се определя според данъчната оценка на имота, а на база брой ползватели, количество отпадъци или обем на контейнерите. Радев обаче смята, че новият модел е труден за прилагане и контрол и може да доведе до сериозни финансови затруднения.
Той предложи въвеждането на новия механизъм да се отложи и да се тества експериментално само в няколко общини, които са подготвени за това:
Радев допълни, че вече е разговарял с министъра на финансите, който му е уверил, че се обсъждат варианти за отлагане на реформата.
Кметът подчерта, че ако промяната се приложи прибързано, общините рискуват да останат без приходи за сметопочистване и поддръжка на чистотата.
Боклука ……новата ни индустрия .
НАПРАВИ СЛИВЕН НА СВИНСКА КОЧИНА ,ОЩЕ ЛИ ИСКАШ ДА КРАДЕШ, 3 – МАНДАТА ТИ СА МАЛКО МАЙ !!!