Кметът на Сливен: Новият модел за такса „смет“ може да остави общините без приходи

Новият механизъм за изчисляване на такса „битови отпадъци“, който трябва да влезе в сила от 2026 г., крие сериозни рискове за общините, предупреди кметът на Сливен Стефан Радев, предаде БНР.

Според приетите промени, таксата вече няма да се определя според данъчната оценка на имота, а на база брой ползватели, количество отпадъци или обем на контейнерите. Радев обаче смята, че новият модел е труден за прилагане и контрол и може да доведе до сериозни финансови затруднения.

„Ако една община не приеме новите основи, за следващата година ще има нула такса смет“, предупреди кметът.

Той предложи въвеждането на новия механизъм да се отложи и да се тества експериментално само в няколко общини, които са подготвени за това:

„Да дадем срок три години, например. Да видим тези, които прилагат новите модели, дали те работят, дали дават резултати.“

Радев допълни, че вече е разговарял с министъра на финансите, който му е уверил, че се обсъждат варианти за отлагане на реформата.

Кметът подчерта, че ако промяната се приложи прибързано, общините рискуват да останат без приходи за сметопочистване и поддръжка на чистотата.