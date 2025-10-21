Коалиционният партньор на Ердоган: Кипър е турски, той е родината на турците

Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – Девлет Бахчели – днес направи остро изявление, в което оспори легитимността на изборите в окупираната от Турция северна част на остров Кипър и призова за нейното присъединяване към Турция, съобщава „Милиет“.
Резултатите от изборите в Северен Кипър
В неделя се проведоха президентски избори в признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР).
Победител стана лявоцентристкият кандидат Туфан Ерхюрман, който събра 62,8% от гласовете, изпреварвайки досегашния лидер Ерсин Татар, получил 35,8% подкрепа.
Победата на Ерхюрман предизвика разнопосочни реакции в Турция.
Докато президентът Ердоган и лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозелпоздравиха новия лидер, Бахчели определи изборите като „нелегитимни“ и призова за радикална стъпка – анексиране на Северен Кипър.
Бахчели: „СКТР трябва да стане 82-ият турски окръг“
Исторически контекст
Остров Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия извършва инвазия в отговор на преврат на гръцки националисти, целящ присъединяване към Гърция. През 1983 г. в северната част е обявена Севернокипърската турска република, призната само от Анкара.
Разделението на острова остава една от основните точки на напрежение между Турция и Гърция, които иначе са съюзници в НАТО.
Докато Република Кипър и Гърция настояват за двузонална и двуобщностна федерация, предвидена в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, Турция и кипърските турци все по-често настояват за решение чрез две отделни държави.
