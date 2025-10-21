Коалиционният партньор на Ердоган: Кипър е турски, той е родината на турците

Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – Девлет Бахчели – днес направи остро изявление, в което оспори легитимността на изборите в окупираната от Турция северна част на остров Кипър и призова за нейното присъединяване към Турция, съобщава „Милиет“.

- Реклама -

Резултатите от изборите в Северен Кипър

В неделя се проведоха президентски избори в признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР).

Победител стана лявоцентристкият кандидат Туфан Ерхюрман, който събра 62,8% от гласовете, изпреварвайки досегашния лидер Ерсин Татар, получил 35,8% подкрепа.

Победата на Ерхюрман предизвика разнопосочни реакции в Турция.

Докато президентът Ердоган и лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел поздравиха новия лидер, Бахчели определи изборите като „нелегитимни“ и призова за радикална стъпка – анексиране на Северен Кипър.

Бахчели: „СКТР трябва да стане 82-ият турски окръг“

„Кипър е турски. Той е родината на турците и е наша национална кауза“, заяви Девлет Бахчели пред парламентарната група на ПНД. „Парламентът на СКТР трябва спешно да се свика и да вземе решение за присъединяване към Република Турция. Превръщането на СКТР в 82-ия окръг на Турция сега е въпрос на живот и смърт“, допълни той.

Исторически контекст

Остров Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия извършва инвазия в отговор на преврат на гръцки националисти, целящ присъединяване към Гърция.

През 1983 г. в северната част е обявена Севернокипърската турска република, призната само от Анкара.

Разделението на острова остава една от основните точки на напрежение между Турция и Гърция, които иначе са съюзници в НАТО.

Докато Република Кипър и Гърция настояват за двузонална и двуобщностна федерация, предвидена в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, Турция и кипърските турци все по-често настояват за решение чрез две отделни държави.