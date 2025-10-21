НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Коалиционният партньор на Ердоган: Кипър е турски, той е родината на турците

          1
          102
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип ЕрдоганДевлет Бахчели – днес направи остро изявление, в което оспори легитимността на изборите в окупираната от Турция северна част на остров Кипър и призова за нейното присъединяване към Турция, съобщава „Милиет“.

          - Реклама -

          Резултатите от изборите в Северен Кипър

          В неделя се проведоха президентски избори в признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР).

          Победител стана лявоцентристкият кандидат Туфан Ерхюрман, който събра 62,8% от гласовете, изпреварвайки досегашния лидер Ерсин Татар, получил 35,8% подкрепа.

          Победата на Ерхюрман предизвика разнопосочни реакции в Турция.

          Докато президентът Ердоган и лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел поздравиха новия лидер, Бахчели определи изборите като „нелегитимни“ и призова за радикална стъпка – анексиране на Северен Кипър.

          Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство

          Бахчели: „СКТР трябва да стане 82-ият турски окръг“

          „Кипър е турски. Той е родината на турците и е наша национална кауза“, заяви Девлет Бахчели пред парламентарната група на ПНД. „Парламентът на СКТР трябва спешно да се свика и да вземе решение за присъединяване към Република Турция. Превръщането на СКТР в 82-ия окръг на Турция сега е въпрос на живот и смърт“, допълни той.

          Исторически контекст

          Остров Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия извършва инвазия в отговор на преврат на гръцки националисти, целящ присъединяване към Гърция.
          През 1983 г. в северната част е обявена Севернокипърската турска република, призната само от Анкара.

          Разделението на острова остава една от основните точки на напрежение между Турция и Гърция, които иначе са съюзници в НАТО.

          Докато Република Кипър и Гърция настояват за двузонална и двуобщностна федерация, предвидена в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, Турция и кипърските турци все по-често настояват за решение чрез две отделни държави.

          Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип ЕрдоганДевлет Бахчели – днес направи остро изявление, в което оспори легитимността на изборите в окупираната от Турция северна част на остров Кипър и призова за нейното присъединяване към Турция, съобщава „Милиет“.

          - Реклама -

          Резултатите от изборите в Северен Кипър

          В неделя се проведоха президентски избори в признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР).

          Победител стана лявоцентристкият кандидат Туфан Ерхюрман, който събра 62,8% от гласовете, изпреварвайки досегашния лидер Ерсин Татар, получил 35,8% подкрепа.

          Победата на Ерхюрман предизвика разнопосочни реакции в Турция.

          Докато президентът Ердоган и лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел поздравиха новия лидер, Бахчели определи изборите като „нелегитимни“ и призова за радикална стъпка – анексиране на Северен Кипър.

          Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство

          Бахчели: „СКТР трябва да стане 82-ият турски окръг“

          „Кипър е турски. Той е родината на турците и е наша национална кауза“, заяви Девлет Бахчели пред парламентарната група на ПНД. „Парламентът на СКТР трябва спешно да се свика и да вземе решение за присъединяване към Република Турция. Превръщането на СКТР в 82-ия окръг на Турция сега е въпрос на живот и смърт“, допълни той.

          Исторически контекст

          Остров Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия извършва инвазия в отговор на преврат на гръцки националисти, целящ присъединяване към Гърция.
          През 1983 г. в северната част е обявена Севернокипърската турска република, призната само от Анкара.

          Разделението на острова остава една от основните точки на напрежение между Турция и Гърция, които иначе са съюзници в НАТО.

          Докато Република Кипър и Гърция настояват за двузонална и двуобщностна федерация, предвидена в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, Турция и кипърските турци все по-често настояват за решение чрез две отделни държави.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Японският премиер Такаичи търси открит диалог с президента Тръмп

          Георги Петров -
          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви, че желае да проведе „открити и искрени разговори“ с американския президент Доналд Тръмп, който се очаква да...
          Европа

          Павел Дуров за откраднатите от Лувъра скъпоценности: Знак за упадъка на Франция – ще ги откупя, за да ги даря на Лувъра в Абу...

          Иван Христов -
          Основателят на Telegram Павел Дуров обяви готовността си да откупи обратно бижутата, откраднати от Лувъра в Париж, и след това да ги дари на...
          Правосъдие

          Турската прокуратура обвини 7 опозиционни кметове за подкупи

          Георги Петров -
          Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт срещу 200 души, сред които седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Те са обвинени, че са...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions