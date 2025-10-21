Лувърът отрече да е наемал израелска разузнавателна фирма за разследване на обира на бижута

Музеят Лувър категорично отрече твърденията, че се е свързал с израелска разузнавателна фирма за помощ при разследването на дръзкия обир на безценни бижута, извършен във френската институция, съобщи АФП.
Компанията CGI Group, базирана в Тел Авив, твърди, че е получила искане за съдействие от Лувъра, позовавайки се на своя предишен успех при възстановяването на артефакти, откраднати от германски музей през 2019 г.
От Лувъра обаче отхвърлиха категорично тези твърдения:
По-късно Навех уточни, че искането може да е дошло чрез посредник, действащ от името на музея или на застрахователни компании:
Лувърът настоя, че „не се е свързвал с никого“, а френската полиция продължава издирването на четиримата извършители, които са откраднали девет безценни бижута, включително корона, обсипана с над 1000 диаманта.
Едно от бижутата е било изпуснато при бягството на крадците.
Навех намекна, че разследването предизвиква напрежение между страните:
През 2019 г. при обира в музея „Зеленият свод“ в Дрезден бяха откраднати бижута от XVIII век на стойност 113 милиона евро. Част от тях по-късно бяха върнати, но музеите в Дрезден и Лувърът отрекоха всякакво сътрудничество с израелската фирма.
