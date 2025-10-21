Лувърът отрече да е наемал израелска разузнавателна фирма за разследване на обира на бижута

Музеят Лувър категорично отрече твърденията, че се е свързал с израелска разузнавателна фирма за помощ при разследването на дръзкия обир на безценни бижута, извършен във френската институция, съобщи АФП.

Компанията CGI Group, базирана в Тел Авив, твърди, че е получила искане за съдействие от Лувъра, позовавайки се на своя предишен успех при възстановяването на артефакти, откраднати от германски музей през 2019 г.

„Лувърът по изключение ни помоли да разкрием самоличността на хората, замесени в кражбата, и да възстановим откраднатите артефакти“, заяви пред АФП изпълнителният директор на CGI Group Звика Навех.

От Лувъра обаче отхвърлиха категорично тези твърдения:

„Ръководството на Лувъра го отрича“, гласи официалното съобщение на музея, без да се предоставят допълнителни коментари.

По-късно Навех уточни, че искането може да е дошло чрез посредник, действащ от името на музея или на застрахователни компании:

„Възможно е искането да е направено от застрахователната компания, адвокат на застрахователя или друго лице, свързано с музея – може дори да е било министерство.“

Лувърът настоя, че „не се е свързвал с никого“, а френската полиция продължава издирването на четиримата извършители, които са откраднали девет безценни бижута, включително корона, обсипана с над 1000 диаманта.

Едно от бижутата е било изпуснато при бягството на крадците.

Навех намекна, че разследването предизвиква напрежение между страните:

„Някои хора имат интерес да извадят тази история наяве, а други имат интерес да я отрекат… Разбира се, френската полиция не харесва факта, че израелска частна фирма може да бъде натоварена с разследването.“

През 2019 г. при обира в музея „Зеленият свод“ в Дрезден бяха откраднати бижута от XVIII век на стойност 113 милиона евро. Част от тях по-късно бяха върнати, но музеите в Дрезден и Лувърът отрекоха всякакво сътрудничество с израелската фирма.