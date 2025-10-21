Макрон: Само Зеленски има право да преговаря за територията на Украйна

Всички преговори, засягащи територията и суверенитета на Украйна, трябва да се водят единствено от президента Володимир Зеленски и никой друг няма право да решава от името на украинския народ.
Това подчерта френският президент Еманюел Макрон, цитиран от АФП, в отговор на журналистически въпрос относно предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която се очаква да бъдат обсъдени варианти за прекратяване на войната в Украйна.
Френският лидер подчерта, че всяко дипломатическо решение, което засяга териториалната цялост на Украйна, трябва да бъде в съответствие с международното право и волята на украинския народ, а не резултат от натиск или външни договорки.
Изявлението на Макрон идва в момент, когато в международните дипломатически среди се водят активни обсъждания за възможно замразяване на конфликта, като част от предложението на Тръмп за временно спиране на бойните действия по текущата фронтова линия.
Френският държавен глава заяви, че Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна, както политически, така и военно, докато Москва не се оттегли от окупираните територии.
