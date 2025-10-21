НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон: Само Зеленски има право да преговаря за територията на Украйна

          104
          180
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Всички преговори, засягащи територията и суверенитета на Украйна, трябва да се водят единствено от президента Володимир Зеленски и никой друг няма право да решава от името на украинския народ.

          - Реклама -

          Това подчерта френският президент Еманюел Макрон, цитиран от АФП, в отговор на журналистически въпрос относно предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която се очаква да бъдат обсъдени варианти за прекратяване на войната в Украйна.

          Никой друг не може да направи това. Следователно Украйна трябва сама да решава за себе си и за своята територия,“ заяви Макрон пред репортери

          Френският лидер подчерта, че всяко дипломатическо решение, което засяга териториалната цялост на Украйна, трябва да бъде в съответствие с международното право и волята на украинския народ, а не резултат от натиск или външни договорки.

          Мирът не може да се гради върху компромиси с територията на една суверенна държава. Само украинците могат да определят бъдещето на своята страна,“ добави президентът на Франция.

          Изявлението на Макрон идва в момент, когато в международните дипломатически среди се водят активни обсъждания за възможно замразяване на конфликта, като част от предложението на Тръмп за временно спиране на бойните действия по текущата фронтова линия.

          Френският държавен глава заяви, че Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна, както политически, така и военно, докато Москва не се оттегли от окупираните територии.

          Подкрепата ни за Украйна не е просто политическа позиция – тя е морален и исторически дълг. Европа не може да позволи да бъде нарушен принципът, че границите не се променят със сила,“ заключи Макрон.

          Всички преговори, засягащи територията и суверенитета на Украйна, трябва да се водят единствено от президента Володимир Зеленски и никой друг няма право да решава от името на украинския народ.

          - Реклама -

          Това подчерта френският президент Еманюел Макрон, цитиран от АФП, в отговор на журналистически въпрос относно предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която се очаква да бъдат обсъдени варианти за прекратяване на войната в Украйна.

          Никой друг не може да направи това. Следователно Украйна трябва сама да решава за себе си и за своята територия,“ заяви Макрон пред репортери

          Френският лидер подчерта, че всяко дипломатическо решение, което засяга териториалната цялост на Украйна, трябва да бъде в съответствие с международното право и волята на украинския народ, а не резултат от натиск или външни договорки.

          Мирът не може да се гради върху компромиси с територията на една суверенна държава. Само украинците могат да определят бъдещето на своята страна,“ добави президентът на Франция.

          Изявлението на Макрон идва в момент, когато в международните дипломатически среди се водят активни обсъждания за възможно замразяване на конфликта, като част от предложението на Тръмп за временно спиране на бойните действия по текущата фронтова линия.

          Френският държавен глава заяви, че Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна, както политически, така и военно, докато Москва не се оттегли от окупираните територии.

          Подкрепата ни за Украйна не е просто политическа позиция – тя е морален и исторически дълг. Европа не може да позволи да бъде нарушен принципът, че границите не се променят със сила,“ заключи Макрон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Светият синод приветства решението за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в училище

          Красимир Попов -
          Светият синод на Българската православна църква изрази духовна радост и задоволство от решението на Народното събрание да приеме на първо четене промените в Закона...
          Политика

          Нидерландска разследваща платформа спечели наградата „Дафне Каруана Галиция“ за 2025 г.

          Красимир Попов -
          Международното разследване, координирано от платформата за разследваща журналистика Follow the Money („Следвай парите“) в сътрудничество с водещи медии от Белгия, Германия, Дания, Гърция, Италия,...
          Крими

          Щетите от кражбата в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро

          Красимир Попов -
          Финансовите щети от дръзкия обир в Лувъра възлизат на 88 милиона евро, съобщи парижкият прокурор Лоре Бекуау, цитирана от АФП. „Кураторът на музея е оценил...

          104 КОМЕНТАРА

          1. Не му ли беше свършил мандата той не е преизбран Как го надценявате с празни надежди и той се мисли за голям.човек няма що Цялата комедия се разиграва даради РУСИЯ НЕ ЧЕ ЗЕЛЕНИЯ ЧОВЕЧЕЦ Е НИЩО ОТСРЕЩА СИ ИМА ИСТЕНСКИ ВОИН

          5. Принципно е прав, доколкото, президента трябва да преговаря. Юридически, той не е президент, и не се знае, колко обвързващи договори, може да сключи.

          8. Това говедо Макрон,вместо да е в затвора за блудство с бабичка раздава съвети.Нещастнико,ти си виж най-напред осраният задник-доведе Франция до фалит!!!!!Не давай акъл,Еврейна клоун Зеленски вече втора година е извън мандата си !! Мандат на „Президент“ се дава от народа,на преки избори!

          20. А вие защо се намесихте за доставка на оръжия и подстрекателство срещу Русия Украйна не е член на ЕС и НАТО Какви ги вършите злощастници

          21. Що,за Германия след 1945 ,дали и те са били на преговорите за създаването на ГДР и ФРГ ?!?

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions