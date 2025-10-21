Матей Казийски ще играе в Турция

Матей Казийски официално бе представен от турския гранд Халкбанк. Той се завръща в клуба след 11 години.

“Нашият клуб, продължавайки подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Казийски, който игра за Халкбанк през сезон 2013-2014 и спечели шампионата на Турската лига, Купата на Турция и Суперкупата, се завърна в нашия отбор след 11-годишно отсъствие. През цялата си кариера Казийски е играл за някои от най-добрите европейски клубове, постигайки значителен успех в множество престижни състезания, включително Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB. Той също така игра дълги години в националния отбор на България. Приветстваме Матей Казийски отново в нашия клуб и му желаем успех през този нов сезон, който ще прекараме заедно”, написаха от Хелкбанк.

Преди да премине в отбора, чийто треньор е Радостин Стоичев, а в състава играе още един българин – Цветан Соколов, Матей записа двамача с фланелката на Локомотив Авия. Пловдивчани загубиха на финал за Суперкупата от Левски.

На заминаване Казийски обяви, че през пролетта може и да се завърне в Бълтария.