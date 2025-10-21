Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен с чук и настанен в болница. Според Лалов инцидентът е „шокиращ и недопустим“, но не бива да се разглежда изолирано от дългогодишното състояние на съдебната система.
Той посочва, че обществото е изгубило вяра в способността на съдебната власт да осигури справедливост, което поражда опасна среда, в която гражданите могат да решат да вземат правосъдието в свои ръце.
Лалов подчертава, че изходът от кризата е в ръцете на гражданите, които трябва да настояват в съдебната система да влизат хора, лоялни единствено на закона, за да могат да я реформират.
Бившият съдия напомня, че вече е предложил да участва в състезание за главен прокурор, за да започне реално прочистване на системата, но твърди, че „други желаещи няма“.
Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен с чук и настанен в болница. Според Лалов инцидентът е „шокиращ и недопустим“, но не бива да се разглежда изолирано от дългогодишното състояние на съдебната система.
Той посочва, че обществото е изгубило вяра в способността на съдебната власт да осигури справедливост, което поражда опасна среда, в която гражданите могат да решат да вземат правосъдието в свои ръце.
Лалов подчертава, че изходът от кризата е в ръцете на гражданите, които трябва да настояват в съдебната система да влизат хора, лоялни единствено на закона, за да могат да я реформират.
Бившият съдия напомня, че вече е предложил да участва в състезание за главен прокурор, за да започне реално прочистване на системата, но твърди, че „други желаещи няма“.
Ти ли ще го оправиш бе Мето, не беше ли и ти в подобна сглобки, дори и съдия беше!
Основателно е загубеното доверие в правосъдието! Това обстоятелство не ни дава право да се саморазправяме и да наказваме с бой и опит за убийство срещу магистрат!
От много ,много години ,каквито политиците ни такива и магистратите ни.