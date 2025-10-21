НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

          3
          459
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен с чук и настанен в болница. Според Лалов инцидентът е „шокиращ и недопустим“, но не бива да се разглежда изолирано от дългогодишното състояние на съдебната система.

          „Съдебната система, и в частност прокуратурата, от години демонстрират арогантност и самодостатъчност. Колкото и да е ужасен този акт, той може да бъде интерпретиран като крайна реакция на това поведение,“ коментира Лалов в публикация във Facebook.

          - Реклама -

          Той посочва, че обществото е изгубило вяра в способността на съдебната власт да осигури справедливост, което поражда опасна среда, в която гражданите могат да решат да вземат правосъдието в свои ръце.

          „Загубата на вяра създава опасно кратко разстояние до момента, в който гражданите решат да вземат правосъдието в свои ръце, което снощният инцидент за съжаление доказва,“ допълва той.

          Лалов подчертава, че изходът от кризата е в ръцете на гражданите, които трябва да настояват в съдебната система да влизат хора, лоялни единствено на закона, за да могат да я реформират.

          „Да разчитат, че съдебната система ще се самопочисти е не само наивно, но граничи с безумие,“ пише той и добавя, че сегашният случай прилича на „прочистване отвън“.

          Бившият съдия напомня, че вече е предложил да участва в състезание за главен прокурор, за да започне реално прочистване на системата, но твърди, че „други желаещи няма“.

          „Политиците, магистратите и вечните борци за правосъдие за всеки се правят на неразбрали. Явно имат какво да крият и така им изнася,“ завършва Лалов.

          Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен с чук и настанен в болница. Според Лалов инцидентът е „шокиращ и недопустим“, но не бива да се разглежда изолирано от дългогодишното състояние на съдебната система.

          „Съдебната система, и в частност прокуратурата, от години демонстрират арогантност и самодостатъчност. Колкото и да е ужасен този акт, той може да бъде интерпретиран като крайна реакция на това поведение,“ коментира Лалов в публикация във Facebook.

          - Реклама -

          Той посочва, че обществото е изгубило вяра в способността на съдебната власт да осигури справедливост, което поражда опасна среда, в която гражданите могат да решат да вземат правосъдието в свои ръце.

          „Загубата на вяра създава опасно кратко разстояние до момента, в който гражданите решат да вземат правосъдието в свои ръце, което снощният инцидент за съжаление доказва,“ допълва той.

          Лалов подчертава, че изходът от кризата е в ръцете на гражданите, които трябва да настояват в съдебната система да влизат хора, лоялни единствено на закона, за да могат да я реформират.

          „Да разчитат, че съдебната система ще се самопочисти е не само наивно, но граничи с безумие,“ пише той и добавя, че сегашният случай прилича на „прочистване отвън“.

          Бившият съдия напомня, че вече е предложил да участва в състезание за главен прокурор, за да започне реално прочистване на системата, но твърди, че „други желаещи няма“.

          „Политиците, магистратите и вечните борци за правосъдие за всеки се правят на неразбрали. Явно имат какво да крият и така им изнася,“ завършва Лалов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Завърши ремонтът на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, централата е готова за зимния сезон

          Красимир Попов -
          След повече от три месеца работа приключи цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщи пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев. „Централата...
          Политика

          Представиха монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

          Красимир Попов -
          Монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,...
          Правосъдие

          На 15-годишния, обвинен в убийство на свой връстник в столичен мол, му прилоша в съда

          Красимир Попов -
          На 15-годишното момче, обвинено в смъртоносното намушкване на свой връстник в търговски център в София, му прилоша по време на заседание в съда, съобщи...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Основателно е загубеното доверие в правосъдието! Това обстоятелство не ни дава право да се саморазправяме и да наказваме с бой и опит за убийство срещу магистрат!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions