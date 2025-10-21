Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен с чук и настанен в болница. Според Лалов инцидентът е „шокиращ и недопустим“, но не бива да се разглежда изолирано от дългогодишното състояние на съдебната система.

„Съдебната система, и в частност прокуратурата, от години демонстрират арогантност и самодостатъчност. Колкото и да е ужасен този акт, той може да бъде интерпретиран като крайна реакция на това поведение," коментира Лалов в публикация във Facebook.

Той посочва, че обществото е изгубило вяра в способността на съдебната власт да осигури справедливост, което поражда опасна среда, в която гражданите могат да решат да вземат правосъдието в свои ръце.

„Загубата на вяра създава опасно кратко разстояние до момента, в който гражданите решат да вземат правосъдието в свои ръце, което снощният инцидент за съжаление доказва,“ допълва той.

Лалов подчертава, че изходът от кризата е в ръцете на гражданите, които трябва да настояват в съдебната система да влизат хора, лоялни единствено на закона, за да могат да я реформират.

„Да разчитат, че съдебната система ще се самопочисти е не само наивно, но граничи с безумие,“ пише той и добавя, че сегашният случай прилича на „прочистване отвън“.

Бившият съдия напомня, че вече е предложил да участва в състезание за главен прокурор, за да започне реално прочистване на системата, но твърди, че „други желаещи няма“.