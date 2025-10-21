Микробус се вряза в колона американска военна техника в Полша

Пътнотранспортно произшествие с участието на американски военнослужещи е станало в Полша. Микробус се е блъснал в конвой от автомобили Hummer, съобщава УНН, цитирайки информация от провинциалния щаб на Държавната пожарна служба в Познан във Facebook.

В понеделник, 20 октомври, вечерта, на километър 137 от магистрала А2, насочваща се към Варшава, близо до град Бук (Великополско войводство), микробус се е сблъскал с конвой от американски военни превозни средства, включително Hummer.

Четирима американски войници и шофьорът на автобуса са ранени. Военнослужещите са откарани в болница. На мястото на инцидента е пристигнал оперативен служител от Общинското командване на Държавната пожарна служба в Познан.