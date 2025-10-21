НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Война

          Микробус се вряза в колона американска военна техника в Полша

          Катастрофирали Hummer в Полша
          Катастрофирали Hummer в Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Пътнотранспортно произшествие с участието на американски военнослужещи е станало в Полша. Микробус се е блъснал в конвой от автомобили Hummer, съобщава УНН, цитирайки информация от провинциалния щаб на Държавната пожарна служба в Познан във Facebook.

          В понеделник, 20 октомври, вечерта, на километър 137 от магистрала А2, насочваща се към Варшава, близо до град Бук (Великополско войводство), микробус се е сблъскал с конвой от американски военни превозни средства, включително Hummer.

          Четирима американски войници и шофьорът на автобуса са ранени. Военнослужещите са откарани в болница. На мястото на инцидента е пристигнал оперативен служител от Общинското командване на Държавната пожарна служба в Познан.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руското външно разузнаване: НАТО подготвя ресурси за война с Русия в най-кратки срокове

          Иван Христов -
          НАТО иска в най-кратки срокове да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване на Русия, на...
          Война

          WSJ: Независимо от натиска на Тръмп върху Зеленски, Русия и Украйна не се приближиха към мира

          Иван Христов -
          Русия и Украйна наскоро заявиха, че позициите им по мирно споразумение са далеч една от друга след среща между президента Володимир Зеленски и президента...
          Война

          Германия купува 15 изтребителя F-35 за 2,5 милиарда долара

          Иван Христов -
          Германският министър на отбраната Борис Писториус планира да поръча още 15 американски изтребителя F-35A за приблизително 2,5 милиарда евро, според класифицирани документи на министерството,...

