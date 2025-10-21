Мистерия: Зафиров и Делян Добрев си тръгнаха от коалиционния съвет, без да кажат нищо

Часове след началото на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ) няма официална информация как протичат разговорите между коалиционните партньори, които заседават при закрити врата и без достъп на медии.

- Реклама -

„Темата на заседанието е бюджетът за следващата година“, потвърди депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев, който пристигна в Народното събрание малко преди 8:00 часа.

Два часа по-късно Добрев напусна срещата, без да коментира дали е постигнато съгласие по ключовите финансови параметри.

Малко след него сградата напусна и вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров, който избегна журналистите.

В заседанието се включи и депутатът от „ДПС – Ново начало“ Хамид Хамид, който заяви, че позицията на партията вече е изяснена от лидера Делян Пеевски.

Вчера Пеевски изпрати мейл до медиите, в който съобщи, че е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и е потвърдил подкрепата си за правителството.

Контекст: седмица след напрежението в коалицията

Днешната среща идва точно седмица след изказването на Бойко Борисов, който, разгневен от шестото място на ГЕРБ в Пазарджик, обяви, че е време за „преформатиране на властта“ и допусна участие на ДПС – Ново начало в управлението.

Първоначално ДПС-НН заявиха готовност да поемат политическа отговорност, а от БСП допуснаха компромис в тази посока.

От „Има такъв народ“ предпочетоха да запазят мълчание.

Какво се очаква

До края на миналата седмица Борисов вече промени тона си, като говори за „формиране на стабилно парламентарно мнозинство“ и възложи на премиера Желязков да води преговори за осигуряването му.

Седмица по-късно е ясно, че радикално преформатиране няма да има –

ДПС-НН няма да получи министерски постове ,

, няма промени в парламентарните позиции ,

, а председателят на Народното събрание Наталия Киселова запазва поста си.

Основен акцент – Бюджет 2026

Фокусът на заседанието остава върху бюджета за следващата година.