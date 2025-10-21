НА ЖИВО
          Митов след убийството в мола: Фокусът трябва да е върху възпитанието на децата (ВИДЕО)

          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в столицата, на която бяха обсъдени начини за оптимизиране на мерките за сигурност в обектите.

          „Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата – знаем ли къде са, с кого са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище?“, заяви министър Митов.

          По думите му, МВР може и трябва да осигури по-видимо полицейско присъствие в търговските обекти в страната, особено в месеците преди Коледа, когато интензитетът на пазаруване значително нараства.

          „Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии“, посочи Митов и допълни, че разговорите ще продължат, за да се намери баланс между сигурността и свободата на движение на гражданите.

          Министърът подчерта още, че присъствието на полицията на улицата също остава приоритет:

          „МВР трябва да е и на улицата. Не можем да изоставим пътя и да тръгнем само по моловете“, обобщи той.

          2. Всичко идва от музиката, не го ли виждате! Така модерния нов Български РАП(ТРАП), наркотици, оръжия, бързи коли, текстовете, клиповете, загледайте ги само! Бобки, Марсовци, МБТ-та, само сган! Децата попиват цялата тази култура като гъба, и ето ви резултат накрая.

          6. Изпуснаха възпитанието и отговорността на децата . Либерално възпитание,демокрация !!!!!??

          9. Аз бих се срамувал ако бях служител в това министерство.Жалко подобие на човек.Мека китка.

          11. Това „умното „се гласеше за министър на външните работи ,но онова с кострираното не само име се натресе там.Сега може да се разменят ??Успех спящи!Като ви измръзнат краката си ги стоплете в огъня на войната.Работят малоумните!!Спете!!

          15. По всички медии, социални мрежи постоянно се излъчва кражби, насилия, дрога, убийства . На това се учат. Държавата не взема достатъчно усилия за доброто им възпитание.

