Митов след убийството в мола: Фокусът трябва да е върху възпитанието на децата (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в столицата, на която бяха обсъдени начини за оптимизиране на мерките за сигурност в обектите.

„Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата – знаем ли къде са, с кого са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище?", заяви министър Митов.

По думите му, МВР може и трябва да осигури по-видимо полицейско присъствие в търговските обекти в страната, особено в месеците преди Коледа, когато интензитетът на пазаруване значително нараства.

„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии“, посочи Митов и допълни, че разговорите ще продължат, за да се намери баланс между сигурността и свободата на движение на гражданите.

Министърът подчерта още, че присъствието на полицията на улицата също остава приоритет: