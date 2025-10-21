Митов след убийството в мола: Фокусът трябва да е върху възпитанието на децата (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в столицата, на която бяха обсъдени начини за оптимизиране на мерките за сигурност в обектите.
По думите му, МВР може и трябва да осигури по-видимо полицейско присъствие в търговските обекти в страната, особено в месеците преди Коледа, когато интензитетът на пазаруване значително нараства.
„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии“, посочи Митов и допълни, че разговорите ще продължат, за да се намери баланс между сигурността и свободата на движение на гражданите.
Министърът подчерта още, че присъствието на полицията на улицата също остава приоритет:
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в столицата, на която бяха обсъдени начини за оптимизиране на мерките за сигурност в обектите.
По думите му, МВР може и трябва да осигури по-видимо полицейско присъствие в търговските обекти в страната, особено в месеците преди Коледа, когато интензитетът на пазаруване значително нараства.
„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии“, посочи Митов и допълни, че разговорите ще продължат, за да се намери баланс между сигурността и свободата на движение на гражданите.
Министърът подчерта още, че присъствието на полицията на улицата също остава приоритет:
Пародия на министър!
Всичко идва от музиката, не го ли виждате! Така модерния нов Български РАП(ТРАП), наркотици, оръжия, бързи коли, текстовете, клиповете, загледайте ги само! Бобки, Марсовци, МБТ-та, само сган! Децата попиват цялата тази култура като гъба, и ето ви резултат накрая.
Най големия наркоман……
А фокуса за купуването на гласове върху кой трябва да бъде?
На прасето ли ???
Изпуснаха възпитанието и отговорността на децата . Либерално възпитание,демокрация !!!!!??
Мазна тава оставка
Добро възпитание точно от фамилията на тези малки касапи не ми се вярва че е възможно
Аз бих се срамувал ако бях служител в това министерство.Жалко подобие на човек.Мека китка.
Оставка
Това „умното „се гласеше за министър на външните работи ,но онова с кострираното не само име се натресе там.Сега може да се разменят ??Успех спящи!Като ви измръзнат краката си ги стоплете в огъня на войната.Работят малоумните!!Спете!!
Я,кажи..цигани ли бяха!???
С тези повишени заплати, нищо не правят
Пак чадър над
Прасетата……….
По всички медии, социални мрежи постоянно се излъчва кражби, насилия, дрога, убийства . На това се учат. Държавата не взема достатъчно усилия за доброто им възпитание.
Министри и политици фашисти унищожат народа на България.
Оставка
Пародия на български политик.Той е пред вас
Оставка!
Ей най – после!