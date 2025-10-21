МО на Русия: Ударихме чуждестранни наемници, енергийни и транспортни обекти

Руската армия е унищожила енергийни и транспортни съоръжения, използвани от Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от РИА Новости.

„[…] Места за съхранение на щурмови дронове, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 140 области, бяха поразени“, се казва в доклада.

Ударите са извършени със самолети, дронове, ракети и артилерия.