      вторник, 21.10.25
          Война

          МО на Русия: Ударихме чуждестранни наемници, енергийни и транспортни обекти

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е унищожила енергийни и транспортни съоръжения, използвани от Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от РИА Новости.

          „[…] Места за съхранение на щурмови дронове, както и места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 140 области, бяха поразени“, се казва в доклада.

          Ударите са извършени със самолети, дронове, ракети и артилерия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Великобритания: Европейската армия е „готова за разполагане в Украйна в близките седмици“

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви, че европейските войски са „готови за разполагане“ в Украйна през следващите седмици, ако Доналд Тръмп и...
          Война

          Русия опроверга твърденията на CNN за отмяна на срещата Лавров-Рубио

          Иван Христов -
          Заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков опроверга съобщенията, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ...
          Война

          Руската армия е унищожила подземни цехове за производство на ракети на ВСУ

          Иван Христов -
          Руски военни са ударили подземни производствени съоръжения за боеприпаси в Днепропетровска област, заяви източник пред РИА Новости. „Павлоград и Павлоградски район. <…> Унищожаване на производствени...

