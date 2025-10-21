НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          На 15-годишния, обвинен в убийство на свой връстник в столичен мол, му прилоша в съда

          Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)
          На 15-годишното момче, обвинено в смъртоносното намушкване на свой връстник в търговски център в София, му прилоша по време на заседание в съда, съобщи БГНЕС.

          Поради инцидента заседанието в Софийския градски съд беше прекъснато. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар, и извикаха линейка, която го откара в „Пирогов“.

          Заседанието трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, беше прекъснато до намиране на логопед.

          Престъплението беше извършено в неделя вечерта, когато в резултат на конфликт между двама 15-годишни в столичен мол едното момче беше смъртоносно намушкано. Пострадалият почина по-късно същата вечер в „Пирогов“.

          При непълнолетни обвиняеми мерките за неотклонение се определят по специален ред, като задържане под стража може да бъде наложено само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да прецени дали случаят попада в тази категория, предвид че става дума за убийство на друго дете.

