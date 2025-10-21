НА ЖИВО
          Нидерландска разследваща платформа спечели наградата „Дафне Каруана Галиция“ за 2025 г.

          Снимка: multimedia.europarl.europa.eu
          Международното разследване, координирано от платформата за разследваща журналистика Follow the Money („Следвай парите“) в сътрудничество с водещи медии от Белгия, Германия, Дания, Гърция, Италия, Норвегия, Нидерландия и Обединеното кралство, бе отличено с престижната европейска награда за журналистика „Дафне Каруана Галиция“.

          Разследването разкрива как собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара от продажбата на 230 застаряващи танкера на руския сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите.

          Церемонията по награждаването се проведе в пресцентъра „Дафне Каруана Галиция“ на Европейския парламент в Страсбург, в присъствието на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, заместник-председателя Пина Пичерно и представители на независимото европейско жури.

          „Наградата „Дафне Каруана Галиция“ е доказателство за неразделната връзка между свободната преса, демокрацията и мира. В момент, в който авторитарните режими се опитват да заглушат истината, Европа застава единна зад журналистите, които разкриват корупцията и отказват да бъдат заглушени“, заяви Роберта Мецола.

          Между 21 май и 31 юли 2025 г. стотици журналисти от 27-те държави в ЕС представиха свои материали, а 10 от 316 кандидати бяха избрани за финалисти преди обявяването на победителя.

          Какво разкри награденото разследване

          Разследването на Follow the Money и неговите 13 партньорски редакции, включващи 40 журналисти, проследява европейското участие в търговията с танкери, обслужваща руската военна икономика.

          Материалът показва как тези кораби са част от непрозрачни корпоративни структури, често без необходима екологична застраховка, което ги превръща в риск за морската безопасност и околната среда.

          Журналистите комбинират традиционни методи на разследване, анализ на големи обеми данни и сателитно проследяване, за да разкрият реалните собственици и маршрутите на танкерите.

          В репортажа са включени и интервюта с членове на екипажи, работещи при опасни условия, както и доказателства за осем агенции за набиране на екипажи, действащи в рамките на ЕС, и още двадесет базирани в Украйна.

          Разследването проследява екипажи на 60 кораба от руския сенчест флот до фирми в европейски държави, разкривайки как обикновени компании са станали част от военната икономика на Русия.

          Сред медиите партньори по публикацията са:
          Follow the Money (Нидерландия), De Tijd (Белгия), Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR (Германия), The Times, SourceMaterial (Обединеното кралство), IRPIMedia (Италия), OCCRP, NRK (Норвегия), Danwatch (Дания), Solomon, Inside Story (Гърция) и Dialogue Earth.

