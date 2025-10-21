НА ЖИВО
          Николай Гацев: България трябва да вярва в собствените си сили, а не да чака външно спасение

          В предаването „Политика и спорт“ Николай Гацев подкрепи част от тезите на Волен Сидеров, но направи важно уточнение относно българската независимост. Той подчерта, че „руско-турската война не е единственият фактор за освобождението на България“, а резултат от дългогодишното духовно и национално пробуждане на народа след делото на Паисий Хилендарски.

          Гацев заяви, че българите трябва да черпят сила от собствената си история, а не да търсят оправдание във външни влияния. По думите му, „трябва да се върнем към фактите, които ние сами сме създали“.

          В контекста на днешната политика Гацев призова за повече самостоятелност и национално самочувствие, за да не остане България зависима от решенията на чужди сили.

