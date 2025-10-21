Нова версия с реактивен ускорител позволява на руските КАБ да удрят цели на до 200 километра

Появиха се първите снимки на нова версия на руска високо-фугасна авиационна бомба (КАБ) с ракетен ускорител, интегриран в модула за планиране и корекция.

Според съобщенията, ракетният ускорител дава възможност на Русия да поразява цели на разстояние приблизително 200 км. Новата система се различава от първите версии на УМПК не само по ускорителя си, но и по системата си за монтаж, чиято централна част очевидно включва нови сензори за устойчивата на заглушаване сателитна система „Комета“.