Нова версия с реактивен ускорител позволява на руските КАБ да удрят цели на до 200 километра

Появиха се първите снимки на нова версия на руска високо-фугасна авиационна бомба (КАБ) с ракетен ускорител, интегриран в модула за планиране и корекция.
Според съобщенията, ракетният ускорител дава възможност на Русия да поразява цели на разстояние приблизително 200 км. Новата система се различава от първите версии на УМПК не само по ускорителя си, но и по системата си за монтаж, чиято централна част очевидно включва нови сензори за устойчивата на заглушаване сателитна система „Комета“.
Споделям Вашето мнение!
То какво друго да се появи я? Ако някой си мисли за достижение в науката, медицината или в каквато и да е област, което би облекчило живота на хората по някакъв начин, пази Боже! Такова изобретение не се е пръквало от десетки години! Виж ако е нещо, което би могло да съкрати или рязко прекрати живота, вашия или на ближния ви, като патрон, снаряд, нова бомба, автомат, самолет или ракета, наспорил Господ! Почти ежедневно се пръква ново средство за масово унищожение! Но пък ако ги чуеш как, все за любов и братство между хората говорят, за светло бъдеще, но вероятно в някакъв друг, известен само на тях свят, на който ние просто му викаме „оня“ и ти става едно готино, едно светло, ама толкова светло, че чак почваш да не виждаш гъбата откъдето тази светлина струи!
Ogniyan Nikolov браво! Сигурно си се ваксинирал поне 5 пъти с пфайзер и още 10 с други срещу ковид!!!??? Толкова с достиженията на медицината за запада…!!! От технологиите Европа напредна особено с капачката дето ти влиза у носа!!!! Велико!!! Ха сега дай нещо от тази година ,което да е достижение на европейската велика наука и е облекчило живота!!!!