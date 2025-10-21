Новак Джокович мести турнира Serbia Open от Белград в Атина заради режима на Вучич

Сагата с тенис турнира Serbia Open в Белград започва нова страница тази есен. От 2 до 8 ноември сръбското събитие няма да се проведе, както миналата година, в „Гранд Арена“ в Нови Белград, а в ОАКА, традиционно заета от баскетболния клуб Панатинайкос.

31 години след победата на испанеца Алберто Берасатеги на кортовете на Олимпийските игри през 1896 г., гръцката публика отново ще стане свидетел на турнир от ATP 250, четвъртата категория в международната верига след турнирите от Големия шлем, ATP Мастърс 1000 и ATP 500.

Това решение изглежда е поредна проява на напрежението между Александър Вучич и Новак Джокович, чийто брат Джордже ръководи турнира. Всъщност бившият номер едно в света и рекордьор по титли от Големия шлем уж застана на страната на противниците на режима на сръбския президент след трагедията в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., след като досега беше доста помирителен с него. По време на английския турнир Уимбълдън Ноле отбеляза победата си срещу французина Александър Мюлер с „Помпай“, жест на обединение на сърбите срещу корупцията, която измъчва страната им. В действителност отношенията между двата лагера се влошиха значително през последните години. През юни 2023 г. кметството на Белград, начело с близък сътрудник на Александър Вучич, стигна дотам, че пое управлението на съдебния комплекс, който беше поверил на семейство Джокович в продължение на петнадесет години и където се провежда известният белградски турнир.

За да оправдае преместването си в Гърция, Джордже Джокович заяви в кратко изявление, че „условията за организиране на турнира в избрания график и формат не могат да бъдат гарантирани“. Изглежда, че тази операция е била подготвяна в продължение на няколко месеца. През юни Новак Джокович и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обядваха заедно в атински ресторант, а на 1 август, един до друг, в присъствието на други вярващи, се поклониха пред иконата на църквата „Панагия Евангелистрия“ на остров Тинос.

След като се появи в ATP веригата през 2009 г., турнирът в Белград имаше само четири издания, преди да бъде заменен от този в Дюселдорф, Германия. Той се завърна в международния календар през 2021 г. благодарение на споразумение с Йон Циряк, бивш професионален тенисист, който се превърна в един от най-богатите предприемачи в Румъния: бизнесменът нае лиценза за турнира в Букурещ от Джордже Джокович, който премести в Будапеща, Унгария, от 2017 до 2019 г.

През 2023 г., след две издания в сръбската столица, турнирът в Белград се премести в Баня Лука, официално защото кортният комплекс, под крепостта Калемегдан, трябваше да бъде ремонтиран. Той обаче не остана в Босна и Херцеговина, тъй като Йон Циряк, въпреки предложението за закупуване от Джордже Джокович, реши да си възстанови лиценза, за да върне събитието в Букурещ през 2024 г. Въпреки че трябваше да изчезне от ATP веригата за втори път, турнирът в Белград беше запазен там в последния момент същата година след оттеглянето на испанския турнир в Хихон. Въпреки всичките си странствания, по този начин той остана на Балканите, където феновете на жълтата топка, освен турнирите в Букурещ и Умаг в Хърватия, нямаха възможност да се насладят на тенис от най-високо ниво.