Поддържането на примирието в Газа е от жизненоважно значение за осигуряване на хуманитарна помощ и спасяването на човешки животи. Това заяви Организацията на обединените нации (ООН), като отново призова за отваряне на всички гранични пунктове, предаде АФП.
От влизането в сила на примирието, 530 камиона на WFP са доставили над 6700 тона храна в Газа — достатъчно за близо половин милион души за две седмици, уточни Етефа
По думите ѝ, ООН вече разполага с 26 действащи пункта за разпределение на храна в Газа – с пет повече от 17 октомври, но все още далеч от целта от 145 пункта в цялата територия. Повечето от тях са в южната и централната част на Ивицата Газа.
Етефа добави, че само граничните пунктове Керем Шалом и Кисуфим са отворени в момента, като ООН настоява всички входове към Газа да бъдат отворени, особено тези в северната част, където „ситуацията с храната е изключително тежка“.
Оон е офис без полза.