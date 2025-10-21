НА ЖИВО
          ООН: Примирието в Газа е ключово за хуманитарната помощ

          Поддържането на примирието в Газа е от жизненоважно значение за осигуряване на хуманитарна помощ и спасяването на човешки животи. Това заяви Организацията на обединените нации (ООН), като отново призова за отваряне на всички гранични пунктове, предаде АФП.

          Поддържането на примирието е от жизненоважно значение; всъщност това е единственият начин да спасим човешки животи. Знаем, че е крехко примирие; най-важното нещо е да продължи“, заяви Абир Етефа, говорител за Близкия изток на Световната програма по прехрана (WFP) по време на брифинг в Женева.

          От влизането в сила на примирието, 530 камиона на WFP са доставили над 6700 тона храна в Газа — достатъчно за близо половин милион души за две седмици, уточни Етефа

          Конвоите преминават, храната пристига в складовете и разпределението се извършва по организиран и достоен начин“, каза тя и допълни, че няма случаи на разграбване на помощите.

          По думите ѝ, ООН вече разполага с 26 действащи пункта за разпределение на храна в Газа – с пет повече от 17 октомври, но все още далеч от целта от 145 пункта в цялата територия. Повечето от тях са в южната и централната част на Ивицата Газа.

          Хората се появяват на големи групи в пунктовете за разпределение, но достъпът до северната част остава изключително труден“, посочи говорителят.

          Етефа добави, че само граничните пунктове Керем Шалом и Кисуфим са отворени в момента, като ООН настоява всички входове към Газа да бъдат отворени, особено тези в северната част, където „ситуацията с храната е изключително тежка“.

          Нямаме индикация кога тези гранични пунктове ще бъдат отворени. Все още не сме стигнали до момента, когато Газа да бъде залята с храна“, заключи тя.

