      вторник, 21.10.25
          OpenAI представи новата AI търсачка „Atlas“, конкурент на Google Chrome

          Снимка: NurPhoto/Getty Images
          OpenAI, производителят на ChatGPT, обяви днес старта на „Atlas“ – нов уеб браузър и търсачка, задвижвани от изкуствен интелект, които ще се конкурират пряко с Google Chrome, предаде АФП.

          „Това е уеб браузър, базиран на изкуствен интелект, създаден около ChatGPT“, заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман по време на презентация, излъчена на живо.

          „Atlas“ интегрира пълната функционалност на ChatGPT, като позволява на потребителите да търсят, анализират и обобщават информация директно от мрежата, без нужда от отделно въвеждане на команди в чат интерфейс.

          С новия продукт OpenAI засилва конкуренцията с Google, който наскоро интегрира генеративни AI възможности в собствената си търсачка и платформата Chrome.

          „Целта ни не е просто да търсите информация, а да я разбирате и използвате по-интелигентно“, подчерта Алтман.

          Пускането на „Atlas“ е пореден ход в надпреварата между OpenAI и Google за лидерство в интегрирането на изкуствения интелект в ежедневните дигитални инструменти.

