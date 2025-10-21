OpenAI представи новата AI търсачка „Atlas“, конкурент на Google Chrome

OpenAI, производителят на ChatGPT, обяви днес старта на „Atlas“ – нов уеб браузър и търсачка, задвижвани от изкуствен интелект, които ще се конкурират пряко с Google Chrome, предаде АФП.
„Atlas“ интегрира пълната функционалност на ChatGPT, като позволява на потребителите да търсят, анализират и обобщават информация директно от мрежата, без нужда от отделно въвеждане на команди в чат интерфейс.
С новия продукт OpenAI засилва конкуренцията с Google, който наскоро интегрира генеративни AI възможности в собствената си търсачка и платформата Chrome.
Пускането на „Atlas“ е пореден ход в надпреварата между OpenAI и Google за лидерство в интегрирането на изкуствения интелект в ежедневните дигитални инструменти.
OpenAI, производителят на ChatGPT, обяви днес старта на „Atlas“ – нов уеб браузър и търсачка, задвижвани от изкуствен интелект, които ще се конкурират пряко с Google Chrome, предаде АФП.
„Atlas“ интегрира пълната функционалност на ChatGPT, като позволява на потребителите да търсят, анализират и обобщават информация директно от мрежата, без нужда от отделно въвеждане на команди в чат интерфейс.
С новия продукт OpenAI засилва конкуренцията с Google, който наскоро интегрира генеративни AI възможности в собствената си търсачка и платформата Chrome.
Пускането на „Atlas“ е пореден ход в надпреварата между OpenAI и Google за лидерство в интегрирането на изкуствения интелект в ежедневните дигитални инструменти.
Учени от страните от Г-7 и Австралия подписаха „безпрецедентно споразумение“ в областта на квантовите технологии, съобщи Френската национална метрологична лаборатория (LNE), цитирана от АФП.
Споразумението...
„конкурент“ LOL