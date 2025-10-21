Опит за убийство: Пребиха с чук бивш заместник градски прокурор на София

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат снощи пред дома си в столицата, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.

„Софийската градска прокуратура е уведомена за инцидента. Материалите по делото все още не са докладвани, а дали ще се предостави допълнителна информация, ще реши наблюдаващият прокурор", посочи говорителят на СГП Десислава Петрова.

Подробности за инцидента

По неофициална информация, Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук пред подземния гараж на жилищната си кооперация.

След побоя прокурорът е откаран в болница, където е настанен без опасност за живота.

От МВР и прокуратурата отказват да съобщят подробности за нападението, докато тече разследването.

Реакции и мерки за сигурност

В позиция до медиите Асоциацията на прокурорите в България осъди остро случилото се:

„Нападението над прокурор Илиев е брутален акт срещу държавността. То е логично продължение на многобройните атаки срещу прокуратурата и нейните служители, които провокират омраза и недоверие към институцията“, се посочва в становището.

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, от днес семейството на прокурора е под охрана от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), а охранителен пост е разположен и в болницата, където е настанен.

„Организирана е и защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Профил на нападнатия магистрат

До юни тази година Иво Илиев заемаше поста заместник градски прокурор на София, като отговаряше за делата, свързани с тежки престъпления.

След пенсионирането на Илиана Кирилова той бе освободен от длъжността заместник и преназначен като редови прокурор.

Илиев вече е бил поставен под охрана през 2024 г. след получени заплахи, но по собствено желание охраната е била свалена.