      вторник, 21.10.25
          Начало България Крими

          Опит за убийство: Пребиха с чук бивш заместник градски прокурор на София

          Снимка: БГНЕС
          Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат снощи пред дома си в столицата, съобщиха от Софийската градска прокуратура.
          По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.

          „Софийската градска прокуратура е уведомена за инцидента. Материалите по делото все още не са докладвани, а дали ще се предостави допълнителна информация, ще реши наблюдаващият прокурор“, посочи говорителят на СГП Десислава Петрова.

          Подробности за инцидента

          По неофициална информация, Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук пред подземния гараж на жилищната си кооперация.

          След побоя прокурорът е откаран в болница, където е настанен без опасност за живота.

          От МВР и прокуратурата отказват да съобщят подробности за нападението, докато тече разследването.

          Реакции и мерки за сигурност

          В позиция до медиите Асоциацията на прокурорите в България осъди остро случилото се:

          „Нападението над прокурор Илиев е брутален акт срещу държавността. То е логично продължение на многобройните атаки срещу прокуратурата и нейните служители, които провокират омраза и недоверие към институцията“, се посочва в становището.

          По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, от днес семейството на прокурора е под охрана от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), а охранителен пост е разположен и в болницата, където е настанен.

          „Организирана е и защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

          Профил на нападнатия магистрат

          До юни тази година Иво Илиев заемаше поста заместник градски прокурор на София, като отговаряше за делата, свързани с тежки престъпления.
          След пенсионирането на Илиана Кирилова той бе освободен от длъжността заместник и преназначен като редови прокурор.

          Илиев вече е бил поставен под охрана през 2024 г. след получени заплахи, но по собствено желание охраната е била свалена.

