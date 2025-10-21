Опит за убийство: Пребиха с чук бивш заместник градски прокурор на София

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат снощи пред дома си в столицата, съобщиха от Софийската градска прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.
Подробности за инцидента
По неофициална информация, Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук пред подземния гараж на жилищната си кооперация.
След побоя прокурорът е откаран в болница, където е настанен без опасност за живота.
От МВР и прокуратурата отказват да съобщят подробности за нападението, докато тече разследването.
Реакции и мерки за сигурност
В позиция до медиите Асоциацията на прокурорите в България осъди остро случилото се:
По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, от днес семейството на прокурора е под охрана от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), а охранителен пост е разположен и в болницата, където е настанен.
Профил на нападнатия магистрат
До юни тази година Иво Илиев заемаше поста заместник градски прокурор на София, като отговаряше за делата, свързани с тежки престъпления. След пенсионирането на Илиана Кирилова той бе освободен от длъжността заместник и преназначен като редови прокурор.
Илиев вече е бил поставен под охрана през 2024 г. след получени заплахи, но по собствено желание охраната е била свалена.
Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат снощи пред дома си в столицата, съобщиха от Софийската градска прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.
Подробности за инцидента
По неофициална информация, Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук пред подземния гараж на жилищната си кооперация.
След побоя прокурорът е откаран в болница, където е настанен без опасност за живота.
От МВР и прокуратурата отказват да съобщят подробности за нападението, докато тече разследването.
Реакции и мерки за сигурност
В позиция до медиите Асоциацията на прокурорите в България осъди остро случилото се:
По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, от днес семейството на прокурора е под охрана от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), а охранителен пост е разположен и в болницата, където е настанен.
Профил на нападнатия магистрат
До юни тази година Иво Илиев заемаше поста заместник градски прокурор на София, като отговаряше за делата, свързани с тежки престъпления. След пенсионирането на Илиана Кирилова той бе освободен от длъжността заместник и преназначен като редови прокурор.
Илиев вече е бил поставен под охрана през 2024 г. след получени заплахи, но по собствено желание охраната е била свалена.
Ще ме уморите е ,, Пребит С Чук “ вика …🤣🤣🤣
Тоя може би си е свършил работата по устав..!?👍
Прилича ми на тоя от АПИ!
Всички са за ремонт
Всички това ги чака стом не са справедливи
Ако пребият с чук коментиращите,няма да има кой да коментира!
Еми взима без да върши работа явно
Сарафов да си чака реда, тоя с чуко има спиък а има и други рботи не само чук
За в бъдеще май доста подобни случаи се очертават ще има ,ще има …че много са осраните и …..
Браво той със сигурност си го е заслужил.
Имаме недоверие към институциите, като гледаме решенията им и двойният стандарт, който предлагат!!!
Те всички прокурори са за пребиване.
Красота те слуша
Смърт без причина няма !
Кривнал е някъде…
Ами, като не разбира какво е право,има хора, които разбират. Като не може со кроце и со благо,ще се наложи малко кютек!
Какво става с тази престъпна държава,Всеки ден УБИЙСТВА
Заслужил ли го е? Много адвокати и съдии чакат същото.
Нормално, хората почват да избушват от рекетирането на прокуратурата. Да се замислят нахалниците дали това, че са облечени с власт им дава право да се чувстват безсмъртни.
Всичко случващо се е отражение на Държавата с главно Д
Възмутително !
Сега ако пребият чси, адвокат и политик ще стигнем дъното……
Иван Петров А дано да стигнем ! 😉
Konstantin Dragomirov чул те Господ , ти поне ме разбра !
Иван Петров Ами след като всичко е корумпирано и тия покриват мафиоти управляващи ,дотам се стига.
Анна Иванова неееее, не мога да повярвам в това които казвате !
Ние сме членове на ЕС ,Шенген , НАТО, стратегическа държва , подкрепяме уКРАЙНА , и който ни поиска подкрепата , скоро даже ще си сменим историята да се радва СМакедония , ще примем третия пол и еврото както четвъртото измерение + колкото мигранти трябва да приемем !
Не може такова общество – катаголов отличник по всички изисквания и въпроси да стигне до тук !
Айде пак сме в 2003
След като няма правосъдие и справедливост потърпевшите започват саморазправа ,отмъщение и линч ,така е в банановите републики !
Е,това вече е прекалено!
С насилие ли ще живеем,и в страх!
Да ги бият защото не работят ……..
😡
Явно си го е заслужил, напоследък се забелязва, че прокурорите са корумпирани и изпълняват поръчки.
А може да е точно обратното. …
🤔ДемЕк…връщаме се в ерата на Флинтстоун….
Без нищо надали!
За всеки Прокурор си има определен чук…
На народа му писна от мафията!