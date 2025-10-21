Пълно мълчание по казуса „Вуцов“ след срещата в БФС

Приключи срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на Левски по случая „Светослав Вуцов“ в Бояна.

Както е известно, 23-годишният вратар на „сините“ обяви, че се оттегря временно от тима на Александър Димитров. Причината е системен тормоз от страна на треньорския щаб. Решението му бе подкрепено от Левски. Той бе защитен и от Асоциацията на професионалните футболисти.

След всичко това Георги Иванов покани официално началниците на клуба от „Герена“ на разговор в Бояна.

На базата на националните отбори днес сутринта се появиха силните хора в Левски – Наско Сираков и Даниел Боримиров. Слес около два часа участниците в срещата от страна на Левски си тръгнаха от Бояна без да коментарат какво решение е било взето.

От страна на БФС също никой не пожела да говори.

„Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев“, обявиха в последствие от пресцентъра на футболната централа.