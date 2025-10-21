НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Пълно мълчание по казуса „Вуцов“ след срещата в БФС

          "В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев", обявиха в последствие от пресцентъра на футболната централа

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Приключи срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на Левски по случая „Светослав Вуцов“ в Бояна. 

          Както е известно, 23-годишният вратар на „сините“ обяви, че се оттегря временно от тима на Александър Димитров. Причината е системен тормоз от страна на треньорския щаб. Решението му бе подкрепено от Левски. Той бе защитен и от Асоциацията на професионалните футболисти.

          След всичко това Георги Иванов покани официално началниците на клуба от „Герена“ на разговор в Бояна.

          На базата на националните отбори днес сутринта се появиха силните хора в Левски – Наско Сираков и Даниел Боримиров. Слес около два часа участниците в срещата от страна на Левски си тръгнаха от Бояна без да коментарат какво решение е било взето. 

          От страна на БФС също никой не пожела да говори.

          „Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

          В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев“, обявиха в последствие от пресцентъра на футболната централа.

