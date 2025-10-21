Първи коментар след коалиционния съвет: ГЕРБ и ИТН са повдигнали въпрос за… (ВИДЕО)

ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това е станало по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщиха от партия ГЕРБ в публикация във „Фейсбук“.
Теми на заседанието
По време на срещата са стартирали и конструктивни разговори между коалиционните партньори по подготовката на Бюджет 2026.
От ГЕРБ уточняват, че обсъжданията по двете теми ще продължат и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на парламента.
ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това е станало по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщиха от партия ГЕРБ в публикация във „Фейсбук“.
Теми на заседанието
По време на срещата са стартирали и конструктивни разговори между коалиционните партньори по подготовката на Бюджет 2026.
От ГЕРБ уточняват, че обсъжданията по двете теми ще продължат и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на парламента.
Итн пият мазно кафе и са.седнали в скута на мазно то прасе
Без партии!
Весела vesvlad ако Слави имаше поне мъничко достойнство този път нямаше да учства в цирка и щеше да оттегли подкрепата си!
Това ли измислихте като най важното,ротацията ?
Имаше такава и след нея пак ударихте дъното.
ИТН и Борисов нямат шанс да слезнат от скута на Пеевски.
ПРОДАЖНИЦИ.
Повърнах!Обадих се на 112!Никой не дойде!Явно са предупредени!
Защо отлагате неизбежното? Оставка!
Алабализми.🤮😡🤮🤮🤮🤮🤮
Дебилната коалиция във безсмислени напъни….!
Незаконно правителство!
Нови избори, а не да си разиграват някакви номера и да получават големи заплати, незаслужени, защото нищо не правят, освен да теглят заеми и да продължават да крадат, а народът поколения наред да им плащат заемите, от които са се облагодетелствали…
Девиза на МУАМАР КАДАФИ.“ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА ВРАГ НА ДЕМОКРАЦИЯТА“.Еми ВЯРНО Е.
Какво стана с министерствата на концесия ?
А за Пеевски нещо?
Затуй ли една седмица парламента не работи ?
Смешници
Плешива булка на Тиква престана…
Горчиво
СамоГЕРБ те го можат !
Нали правихме ротация на министър председатели и я докарахме до под кривата круша .
Забраната на всякакви партии, ще реши проблемите в държавата!
Катя Кроснарова Няма как да стане това. Кой да ги забрани? Единственият начин е военен преврат и смяна на модела. Няма как да стане.
Катя Кроснарова Това изобщо не са партии.Практиката показва,че са сбирщина на тарикати и мошенници за превземане на политическата власт за лично облажване,предимно от държавния бюдЖет.
Оставка и Мутри вън!
Тези ИТН няма ли вече да се махат …тези се чудят само на кого да целунат краката …толкова жалка партия…Дано скоро да има избори ,че да изчезнат те и БСП
Cristina Chiara Marilena дано има избори скоро
Cristina Chiara Marilena +ГЕРБ
Няма да вИ отварям линковете! 😉
Стоян Чакъров Отдавна не ги отварям. Ориентирам се по коментарите.
На Балабанката една черна мамба трябва да му влезе в задника, защото иначе нищо не усеща.
Борисов не само клекна,но и седна на стърчащия на ДП. За Славчо Мекокиткий няма какво да се коментира.
Оставка, съд и затвор, продажници!
Хахаха
Няма смисъл от коментари !?
ИТН, нещо за Пеевски да кажете ?
🦴🦴🦴🎲 Хвърлете Зара!
Тепанье!!!
Жалки сте
Трябва публичен линч
Даниел Кирилов Трябва, но заспал народ !
Жалки същества!
Сбор на ОПГ
Няма по големи предатели от българските политици
Почва се олигофренията
Когато имаш нас….ни гащи е така…..
Тия защо изместиха фокуса на проблема който беше приемат или не Шиши официално да ги ръководи. Явно пак ще ги прави в сянка, а те като едни послушковци ще изпълняват без възражения. Боже, пази България!
Това ли им е най важното на тези майцепродавци