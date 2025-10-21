НА ЖИВО
          Първи коментар след коалиционния съвет: ГЕРБ и ИТН са повдигнали въпрос за… (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това е станало по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщиха от партия ГЕРБ в публикация във „Фейсбук“.

          „В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание“, се посочва в позицията на партията.

          Теми на заседанието

          По време на срещата са стартирали и конструктивни разговори между коалиционните партньори по подготовката на Бюджет 2026.

          От ГЕРБ уточняват, че обсъжданията по двете теми ще продължат и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на парламента.

          Теми на заседанието

          По време на срещата са стартирали и конструктивни разговори между коалиционните партньори по подготовката на Бюджет 2026.

          От ГЕРБ уточняват, че обсъжданията по двете теми ще продължат и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на парламента.

          Общество

          Светият синод приветства решението за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в училище

          Красимир Попов -
          Светият синод на Българската православна църква изрази духовна радост и задоволство от решението на Народното събрание да приеме на първо четене промените в Закона...
          Общество

          Завърши ремонтът на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, централата е готова за зимния сезон

          Красимир Попов -
          След повече от три месеца работа приключи цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщи пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев. „Централата...
          Политика

          Представиха монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

          Красимир Попов -
          Монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,...

          42 КОМЕНТАРА

          3. Весела vesvlad ако Слави имаше поне мъничко достойнство този път нямаше да учства в цирка и щеше да оттегли подкрепата си!

          4. Това ли измислихте като най важното,ротацията ?
            Имаше такава и след нея пак ударихте дъното.
            ИТН и Борисов нямат шанс да слезнат от скута на Пеевски.
            ПРОДАЖНИЦИ.

          9. Незаконно правителство!
            Нови избори, а не да си разиграват някакви номера и да получават големи заплати, незаслужени, защото нищо не правят, освен да теглят заеми и да продължават да крадат, а народът поколения наред да им плащат заемите, от които са се облагодетелствали…

          10. Девиза на МУАМАР КАДАФИ.“ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА ВРАГ НА ДЕМОКРАЦИЯТА“.Еми ВЯРНО Е.

            • Катя Кроснарова Няма как да стане това. Кой да ги забрани? Единственият начин е военен преврат и смяна на модела. Няма как да стане.

            • Катя Кроснарова Това изобщо не са партии.Практиката показва,че са сбирщина на тарикати и мошенници за превземане на политическата власт за лично облажване,предимно от държавния бюдЖет.

          19. Тези ИТН няма ли вече да се махат …тези се чудят само на кого да целунат краката …толкова жалка партия…Дано скоро да има избори ,че да изчезнат те и БСП

          21. На Балабанката една черна мамба трябва да му влезе в задника, защото иначе нищо не усеща.

          22. Борисов не само клекна,но и седна на стърчащия на ДП. За Славчо Мекокиткий няма какво да се коментира.

          34. Тия защо изместиха фокуса на проблема който беше приемат или не Шиши официално да ги ръководи. Явно пак ще ги прави в сянка, а те като едни послушковци ще изпълняват без възражения. Боже, пази България!

