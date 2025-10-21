Първи коментар след коалиционния съвет: ГЕРБ и ИТН са повдигнали въпрос за… (ВИДЕО)

ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това е станало по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ), съобщиха от партия ГЕРБ в публикация във „Фейсбук“.

„В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание“, се посочва в позицията на партията. - Реклама -

Теми на заседанието

По време на срещата са стартирали и конструктивни разговори между коалиционните партньори по подготовката на Бюджет 2026.

От ГЕРБ уточняват, че обсъжданията по двете теми ще продължат и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на парламента.