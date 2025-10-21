НА ЖИВО
          Павел Дуров за откраднатите от Лувъра скъпоценности: Знак за упадъка на Франция – ще ги откупя, за да ги даря на Лувъра в Абу Даби

          Основателят на Telegram Павел Дуров обяви готовността си да откупи обратно бижутата, откраднати от Лувъра в Париж, и след това да ги дари на Лувъра в Абу Даби.

          Той направи това съобщение в публикация. „Разбира се, говоря за Лувъра в Абу Даби; никой не краде от Лувъра в Абу Даби“, заяви той.

          Дуров също така критикува френските власти, наричайки обира на Лувъра „тъжен знак за упадъка на някога велика страна“. Той дори предположи, че френските власти разсейват хората с въображаеми заплахи, вместо да се справят с реални проблеми.

          Обир на Лувъра

          На 19 октомври осем уникални бижута, част от историческото и културно наследство на Франция, бяха откраднати от музея Лувър за четири минути.

          Вчера международни медии публикуваха снимки на откраднатите бижута. Съобщава се, че сред тях са диадеми, огърлица и обеци, които някога са принадлежали на френските кралици и императрица Евгения.

          Музеят Лувър в Абу Даби

          Художественият музей Лувър в столицата на Обединените арабски емирства отвори врати през 2017 г. Той представя, наред с други неща, експонати от различни епохи и цивилизации, включително картини на Пикасо, Белини, Гоген и други.

          През декември същата година музеят излага най-скъпата картина на Леонардо да Винчи „Спасителят на света“. Преди това картината е била закупена на търг, според съобщения в медиите, от саудитски принц.

          До края на март 2018 г. картината е изчезнала от музея, а служителите на музея са заявили, че нямат информация за местонахождението ѝ.

