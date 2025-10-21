Перла на Интер с първи гол в ШЛ при разгром в Белгия

Интер разгроми Юнион Сен Жилоа като гост с 4:0 в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионска лига! Успехът за „нерадзурите“ бе подпечатан с голове на Дензъл Дъмфрис, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоолу от дузпа и Франческо Пио Еспозито. По този начин тимът на Кристиан Киву остава безгрешен и е на второ място в общото класиране с 9 точки, докато белгийците имат 3 точки на 23-ата позиция.

Интер успя да поведе в резултата в 41-ата минута, когато Ян Бисек изведе Дензъл Дъмфрис сам срещу вратаря и нидерландецът реализира за 1:0!

В добавеното време на първата част Франческо Пио Еспозито намери Лаутаро Мартинес, който безкомпромисно заби топката в горния ляв ъгъл!

Само 8 минути след началото на втората част Хакан Чалханоолу реализира от дузпа, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на Камил Ван Де Пере!

Сред голмайсторите се записа и Еспозито, който в 76-ата минута получи топката от Анж-Йоан Бони и с удар по тревата вкара дебютния си гол в Шампионската лига!