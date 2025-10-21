„Петробрас“ получи лиценз за добив на петрол близо до Амазонка, екозащитници реагират остро

Бразилската държавна петролна компания „Петробрас“ обяви, че е получила лиценз за добив на петрол близо до устието на река Амазонка, предизвиквайки бурна реакция от страна на природозащитни организации. Те предупредиха, че решението подкопава имиджа на Бразилия като домакин на предстоящите климатични преговори на ООН (COP30), които ще се проведат следващия месец.

Плановете за разширяване на добива са подкрепени от президента Луис Инасио Лула да Силва, който защитава проекта с аргумента, че приходите от петрола ще финансират „зеления преход“ на страната.

„Петробрас“ получи лиценз за добив в региона Фош де Амазонас след петгодишна битка за разрешение да проучи района, съобщи компанията.

Според Бразилската агенция за околната среда (ИБАМА), решението е било взето след „строг процес на екологично лицензиране“.

Въпреки това, неправителствените организации реагираха остро. От коалицията „Климатична обсерватория“ заявиха, че ще обжалват решението в съда.

„Правителството саботира лидерството, което би трябвало да има на COP30“, заяви пред AFP Суели Араужо, бивш президент на ИБАМА и координатор на „Климатична обсерватория“.

„Как могат нашите дипломати да се застъпват за отказ от изкопаеми горива, когато страната засилва проучването и производството на петрол?“

Бразилия е осмият по големина производител на петрол в света, а президентът Лула твърди, че икономическата стабилност и екологичният напредък могат да вървят ръка за ръка.

Природозащитници обаче предупреждават, че разширяването на добива край Амазонка заплашва уникални морски и речни екосистеми, както и усилията на страната да се представи като лидер в борбата срещу климатичните промени.