НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          „Петробрас“ получи лиценз за добив на петрол близо до Амазонка, екозащитници реагират остро

          0
          27
          Снимка: Bloomberg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бразилската държавна петролна компания „Петробрас“ обяви, че е получила лиценз за добив на петрол близо до устието на река Амазонка, предизвиквайки бурна реакция от страна на природозащитни организации. Те предупредиха, че решението подкопава имиджа на Бразилия като домакин на предстоящите климатични преговори на ООН (COP30), които ще се проведат следващия месец.

          - Реклама -

          Плановете за разширяване на добива са подкрепени от президента Луис Инасио Лула да Силва, който защитава проекта с аргумента, че приходите от петрола ще финансират „зеления преход“ на страната.

          „Петробрас“ получи лиценз за добив в региона Фош де Амазонас след петгодишна битка за разрешение да проучи района, съобщи компанията.

          Според Бразилската агенция за околната среда (ИБАМА), решението е било взето след „строг процес на екологично лицензиране“.

          Въпреки това, неправителствените организации реагираха остро. От коалицията „Климатична обсерватория“ заявиха, че ще обжалват решението в съда.

          „Правителството саботира лидерството, което би трябвало да има на COP30“, заяви пред AFP Суели Араужо, бивш президент на ИБАМА и координатор на „Климатична обсерватория“.

          „Как могат нашите дипломати да се застъпват за отказ от изкопаеми горива, когато страната засилва проучването и производството на петрол?“

          Бразилия е осмият по големина производител на петрол в света, а президентът Лула твърди, че икономическата стабилност и екологичният напредък могат да вървят ръка за ръка.

          Природозащитници обаче предупреждават, че разширяването на добива край Амазонка заплашва уникални морски и речни екосистеми, както и усилията на страната да се представи като лидер в борбата срещу климатичните промени.

          Бразилската държавна петролна компания „Петробрас“ обяви, че е получила лиценз за добив на петрол близо до устието на река Амазонка, предизвиквайки бурна реакция от страна на природозащитни организации. Те предупредиха, че решението подкопава имиджа на Бразилия като домакин на предстоящите климатични преговори на ООН (COP30), които ще се проведат следващия месец.

          - Реклама -

          Плановете за разширяване на добива са подкрепени от президента Луис Инасио Лула да Силва, който защитава проекта с аргумента, че приходите от петрола ще финансират „зеления преход“ на страната.

          „Петробрас“ получи лиценз за добив в региона Фош де Амазонас след петгодишна битка за разрешение да проучи района, съобщи компанията.

          Според Бразилската агенция за околната среда (ИБАМА), решението е било взето след „строг процес на екологично лицензиране“.

          Въпреки това, неправителствените организации реагираха остро. От коалицията „Климатична обсерватория“ заявиха, че ще обжалват решението в съда.

          „Правителството саботира лидерството, което би трябвало да има на COP30“, заяви пред AFP Суели Араужо, бивш президент на ИБАМА и координатор на „Климатична обсерватория“.

          „Как могат нашите дипломати да се застъпват за отказ от изкопаеми горива, когато страната засилва проучването и производството на петрол?“

          Бразилия е осмият по големина производител на петрол в света, а президентът Лула твърди, че икономическата стабилност и екологичният напредък могат да вървят ръка за ръка.

          Природозащитници обаче предупреждават, че разширяването на добива край Амазонка заплашва уникални морски и речни екосистеми, както и усилията на страната да се представи като лидер в борбата срещу климатичните промени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          За първи път жена стана премиер на Япония

          Иван Христов -
          Лидерът на ЛДП Санае Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония. Тя получи подкрепата на 237 членове на долната камара. Тя осигури необходимия брой гласове...
          Крими

          Сирия конфискува 12 милиона хапчета каптагон при мащабна акция край Дамаск

          Красимир Попов -
          Сирийското министерство на вътрешните работи съобщи, че е конфискувало около 12 милиона хапчета от стимуланта каптагон по време на акция срещу мрежа за контрабанда...
          Политика

          Тръмп назначи производител на марихуана за специален пратеник на САЩ в Ирак

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи предприемача Марк Савайя, основател на компанията за отглеждане на канабис Leaf and Bud, за специален пратеник на САЩ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions