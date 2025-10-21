По 15 000 лв. за близките на жертвите от наводненията в област Бургас

Правителството отпусна еднократна финансова помощ от 15 000 лева за всеки от законните наследници на загиналите при тежките наводнения в област Бургас в началото на октомври. Решението бе взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, съобщиха от Министерския съвет.

Общата сума за изплащане възлиза на 60 000 лева, като средствата са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Изплащането ще се извършва чрез Агенцията за социално подпомагане.

„С тази помощ целим да окажем навременна и реална подкрепа на семействата, които загубиха свои близки по време на бедствието. Това е израз на солидарност и съпричастност от страна на държавата“, заяви министър Борислав Гуцанов.

Наводненията в началото на октомври засегнаха редица населени места в Бургаско, като причиниха значителни материални щети и взеха човешки жертви.

Още тогава кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лева за пострадалите домакинства.

Пострадалите могат да кандидатстват и за еднократна помощ при бедствие, равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лева, както и за средства до 2500 лева за компенсиране на щети от унищожени електроуреди чрез Фонд „Социална закрила“.

По този начин общата финансова подкрепа по линия на Министерството на труда и социалната политика може да достигне до 7500 лева на домакинство, което ще помогне за покриване на част от щетите и възстановяване след бедствието.