Полша и Румъния са разкрили руски заговор с експлозивни пратки срещу Украйна, осем души са арестувани

В мащабна операция Полша и Румъния са арестували осем души, свързани с предполагаем руски план за извършване на саботаж. Арестите във вторник са насочени към нова предполагаема схема, включваща експлозивни пратки, насочени към Украйна, което бележи критично развитие в текущите предизвикателства пред сигурността, съобщава Reuters.
Европейски служители вече обвиниха Русия в организиране на детонации на пратки чрез DHL и DPD в цяла Европа през 2024 г., разглеждани като част от по-голям заговор за предизвикване на експлозии на товарни полети до САЩ. Русия последователно отрича тези обвинения.
Полша съобщава, че е изправена пред палежи и кибератаки като част от това, което тя описва като руска „хибридна война“ за дестабилизиране на подкрепящите Украйна държави. Този скорошен инцидент подчертава продължаващото напрежение, докато властите се стремят да премахнат потенциалните заплахи.
Защо, всички руски кибер атаки, се извършват от територията на Западна Украйна?!
Ей, пак Русия им е крива на еврогейските скапаняци!
Нещо по-тъпо можете ли да съчините ?
Болни мозъци! Колко тъпи смятат че са хората?
Търсят си война.
Я да направят ДНК на децата си,може да са русначета 😀
У наше село продават ВАФЛИ с ликът на ПУТИН,МОЖЕ ли да ги ЯДЕМ,ХАААххаааааАаа???!!!…
Да се смеем ли да ПЛАЧЕМ ЛИ???!!!…
Смешници …….Скоро Нюрнберг 2…..заедно с прапагандния антураж..мисирки,политолози и там лози….
Руски или украински провокации.
Украинците са готови на всичко да дозапалят света..
Еййй, побъркани!
“Предполагаем руски план”?! Идиотията няма дъно! Ами нападнете Русия и си сърбайте попарата!
да видят ако имат дупка отзад,ще да е от руснаците…
Стига сте писали глупости,мисирки.
Чудят се как да провокират народите европейски за война с Русия
Няма вече нещо, за което да не е виновна Русия. Това всички разбрахме.
Страх ги тресе всички
Крайно време е. Да ги намачка още по хубаво всички еврогейове
Petar Kitipov Ти от кои си- европедерасите ли?
Писмо боНба! 😂Голям майтап.
Глупостта превзе цяла Европа!
Това само фашисти и евреи ционисти могат да измислят.
Кукуууу
🙏Няма край от простотии
Еееее,тая Русия и Путин за всичко са виновни!
Европа да яде дръжката на путин.непобедем Слава на русия