Полша и Румъния са разкрили руски заговор с експлозивни пратки срещу Украйна, осем души са арестувани

В мащабна операция Полша и Румъния са арестували осем души, свързани с предполагаем руски план за извършване на саботаж. Арестите във вторник са насочени към нова предполагаема схема, включваща експлозивни пратки, насочени към Украйна, което бележи критично развитие в текущите предизвикателства пред сигурността, съобщава Reuters.

Европейски служители вече обвиниха Русия в организиране на детонации на пратки чрез DHL и DPD в цяла Европа през 2024 г., разглеждани като част от по-голям заговор за предизвикване на експлозии на товарни полети до САЩ. Русия последователно отрича тези обвинения.

Полша съобщава, че е изправена пред палежи и кибератаки като част от това, което тя описва като руска „хибридна война“ за дестабилизиране на подкрепящите Украйна държави. Този скорошен инцидент подчертава продължаващото напрежение, докато властите се стремят да премахнат потенциалните заплахи.