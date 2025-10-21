НА ЖИВО
          Последна информация от „Пирогов": Какво е състоянието на наръганото дете?

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Няма опасност за живота на 12-годишното дете, което е пострадало при инцидент в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в София, съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

          От лечебното заведение уточняват, че травмата не налага хоспитализация, а детето е било прегледано и обработено амбулаторно.

          По-рано от Центъра за спешна медицинска помощ – София информираха, че сигналът за пострадал ученик с дълбока прорезна рана в областта на рамото е подаден в 10:10 часа тази сутрин.

          Екип на Спешна помощ е пристигнал на място и е транспортирал детето до „Пирогов“, където е оказана медицинска помощ.

          Причините за инцидента се изясняват от компетентните органи.

