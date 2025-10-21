НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов

          Снимка: БГНЕС
          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за предполагаем неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела срещу кметове и заместник-кметове на ПП–ДББлагомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).

          Твърдения за натиск от служители на КПК

          В сигнала се припомнят показанията на Соня Клисурска и Диан Иванов, според които служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са ги принуждавали да лъжесвидетелстват срещу представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          „От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва ‘свидетел’. Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават“, заявява Соня Клисурска в жалба до съда.

          Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов

          Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който впоследствие оттегли показанията си, твърди, че е бил заплашван лично от Антон Славчев:

          „Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва.“

          След отказа му да подпише неверни показания, му било заявено, че от това зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем.

          Позициите на Божанов и Бориславова

          КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията“, заяви Божидар Божанов.

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Ако има безспорно извършено престъпление по тези дела, то е това на служителите на КПК и на Антон Славчев, които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политически интереси“, коментира Лена Бориславова.

