ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за предполагаем неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела срещу кметове и заместник-кметове на ПП–ДБ — Благомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).
Твърдения за натиск от служители на КПК
В сигнала се припомнят показанията на Соня Клисурска и Диан Иванов, според които служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са ги принуждавали да лъжесвидетелстват срещу представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който впоследствие оттегли показанията си, твърди, че е бил заплашван лично от Антон Славчев:
След отказа му да подпише неверни показания, му било заявено, че от това зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем.
Позициите на Божанов и Бориславова
Коя прокуратура???? Същата ,която „““ разследва“““ теб и Кирчо ли,или Българската????