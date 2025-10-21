НА ЖИВО
          Политика

          Представиха монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции"

          Снимка: modernpolitics.org
          Монографията на доц. д-р Борислав ЦековПряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, предаде репортер на БГНЕС.

          Авторът обясни, че е решил да напише книгата заради широкото неразбиране на принципите на съвременната демокрация и на съотношението между представителната и пряката демокрация.

          „Появиха се твърдения, че всичко може да се решава на референдуми, че парламентът трябва да бъде заместен с референдуми. Това наложи да се обобщи правната доктрина, за да се докаже, че в съвременната конституционна държава основният способ е представителната демокрация. Пряката демокрация е допълнение, което разширява обществения фундамент на политиката, но не и неин заместител“, подчерта доц. Цеков.

          Научен редактор на изследването е проф. д.н. Георги Близнашки, който даде висока оценка на труда, определяйки го като ценен принос към националния конституционализъм и задължително четиво за юристи, политици и изследователи.

          „Проблемите на пряката демокрация винаги са били важни, но станаха особено актуални след приемането на Закона за прякото участие на гражданите през 2009 г. Това е първото задълбочено изследване по темата. Борислав Цеков се утвърди като сериозен автор с концептуално мислене“, посочи проф. Близнашки.

          Той подчерта, че пряката демокрация има субсидиарна роля – до нея се прибягва само когато трябва да се мобилизира обществото за общонационални цели.

          „Това не е детска игра – да съберем подписи и да видим какво ще стане. Никога не се прави така. Не трябва да се допуска пряката демокрация да се използва срещу представителната“, допълни проф. Близнашки, припомняйки примера с Брекзит.

          На събитието присъстваха водещи юристи, преподаватели и общественици, сред които проф. Емилия Друмева, проф. Пламен Киров, проф. Георги Близнашки, конституционните съдии проф. Сашо Пенов и Невин Фети, проф. Мария Славова, проф. Анастас Герджиков, проф. Стоян Денчев, проф. Владимир Чуков и председателят на 36-ото Народно събрание Александър Йорданов.

          Поздравителен адрес изпрати и ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин.

