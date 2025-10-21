Представиха монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

Монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, предаде репортер на БГНЕС.
- Реклама -
Авторът обясни, че е решил да напише книгата заради широкото неразбиране на принципите на съвременната демокрация и на съотношението между представителната и пряката демокрация.
Научен редактор на изследването е проф. д.н. Георги Близнашки, който даде висока оценка на труда, определяйки го като ценен принос към националния конституционализъм и задължително четиво за юристи, политици и изследователи.
Той подчерта, че пряката демокрация има субсидиарна роля – до нея се прибягва само когато трябва да се мобилизира обществото за общонационални цели.
На събитието присъстваха водещи юристи, преподаватели и общественици, сред които проф. Емилия Друмева, проф. Пламен Киров, проф. Георги Близнашки, конституционните съдии проф. Сашо Пенов и Невин Фети, проф. Мария Славова, проф. Анастас Герджиков, проф. Стоян Денчев, проф. Владимир Чуков и председателят на 36-ото Народно събрание Александър Йорданов.
Поздравителен адрес изпрати и ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин.
Монографията на доц. д-р Борислав Цеков „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ беше представена в централния салон на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, предаде репортер на БГНЕС.
- Реклама -
Авторът обясни, че е решил да напише книгата заради широкото неразбиране на принципите на съвременната демокрация и на съотношението между представителната и пряката демокрация.
Научен редактор на изследването е проф. д.н. Георги Близнашки, който даде висока оценка на труда, определяйки го като ценен принос към националния конституционализъм и задължително четиво за юристи, политици и изследователи.
Той подчерта, че пряката демокрация има субсидиарна роля – до нея се прибягва само когато трябва да се мобилизира обществото за общонационални цели.
На събитието присъстваха водещи юристи, преподаватели и общественици, сред които проф. Емилия Друмева, проф. Пламен Киров, проф. Георги Близнашки, конституционните съдии проф. Сашо Пенов и Невин Фети, проф. Мария Славова, проф. Анастас Герджиков, проф. Стоян Денчев, проф. Владимир Чуков и председателят на 36-ото Народно събрание Александър Йорданов.
Поздравителен адрес изпрати и ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин.
Отровна, смрадна, вкисната консерва!
Телевизия Евроком Брандирал се е като солташак на Свинята! ( Извинявам се за израза!)