Пророчеството на Едгар Кейси: през 2026 г. под Сфинкса ще бъде открита „Залата на записите“

Американският ясновидец Едгар Кейси, известен като „спящият пророк“, предсказал, че през 2026 г. човечеството ще открие „Залата на записите“ – мистично хранилище на древни знания, скрито под дясната лапа на Големия Сфинкс в Египет, което ще „промени завинаги разбирането ни за световната история“, пише Tyla.

Кейси, който е приписван с точни предсказания като избухването на Първата световна война, краха на Уолстрийт и смъртта на американските президенти Франклин Рузвелт и Джон Ф. Кенеди, твърдял, че Залата съдържа пълната история на човечеството — от неговото начало до края.

„Когато сянката на изтока падне между лапите на Сфинкса, ще настъпи време на големи промени в света“, гласи едно от най-известните му изречения.

Според Кейси, достъпът до залата ще стане „във време на голяма промяна“, белязано от уникално планетарно подравняване. Астролози посочват, че на 20 март 2026 г., по време на пролетното равноденствие, ще се подредят Слънцето, Луната, Венера, Сатурн и Нептун — астрономическо събитие, което мнозина негови последователи свързват с пророчеството.

Последният път, когато подобно подравняване е било наблюдавано, е през 1989 г. — годината, в която пада Берлинската стена, а над Белгия са забелязани мистериозни триъгълни НЛО.

Кейси е наричан „спящ пророк“, защото получавал своите видения в състояние на транс, а последователите му вярват, че именно 2026 г. ще донесе „разкритието на истината, скривана хилядолетия“.