НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Пророчеството на Едгар Кейси: през 2026 г. под Сфинкса ще бъде открита „Залата на записите“

          0
          194
          Снимка: Hesham Ebaid - Own work, CC0, Wikimedia
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският ясновидец Едгар Кейси, известен като „спящият пророк“, предсказал, че през 2026 г. човечеството ще открие „Залата на записите“ – мистично хранилище на древни знания, скрито под дясната лапа на Големия Сфинкс в Египет, което ще „промени завинаги разбирането ни за световната история“, пише Tyla.

          - Реклама -

          Кейси, който е приписван с точни предсказания като избухването на Първата световна война, краха на Уолстрийт и смъртта на американските президенти Франклин Рузвелт и Джон Ф. Кенеди, твърдял, че Залата съдържа пълната история на човечеството — от неговото начало до края.

          „Когато сянката на изтока падне между лапите на Сфинкса, ще настъпи време на големи промени в света“, гласи едно от най-известните му изречения.

          Според Кейси, достъпът до залата ще стане „във време на голяма промяна“, белязано от уникално планетарно подравняване. Астролози посочват, че на 20 март 2026 г., по време на пролетното равноденствие, ще се подредят Слънцето, Луната, Венера, Сатурн и Нептун — астрономическо събитие, което мнозина негови последователи свързват с пророчеството.

          Последният път, когато подобно подравняване е било наблюдавано, е през 1989 г. — годината, в която пада Берлинската стена, а над Белгия са забелязани мистериозни триъгълни НЛО.

          Кейси е наричан „спящ пророк“, защото получавал своите видения в състояние на транс, а последователите му вярват, че именно 2026 г. ще донесе „разкритието на истината, скривана хилядолетия“.

          Американският ясновидец Едгар Кейси, известен като „спящият пророк“, предсказал, че през 2026 г. човечеството ще открие „Залата на записите“ – мистично хранилище на древни знания, скрито под дясната лапа на Големия Сфинкс в Египет, което ще „промени завинаги разбирането ни за световната история“, пише Tyla.

          - Реклама -

          Кейси, който е приписван с точни предсказания като избухването на Първата световна война, краха на Уолстрийт и смъртта на американските президенти Франклин Рузвелт и Джон Ф. Кенеди, твърдял, че Залата съдържа пълната история на човечеството — от неговото начало до края.

          „Когато сянката на изтока падне между лапите на Сфинкса, ще настъпи време на големи промени в света“, гласи едно от най-известните му изречения.

          Според Кейси, достъпът до залата ще стане „във време на голяма промяна“, белязано от уникално планетарно подравняване. Астролози посочват, че на 20 март 2026 г., по време на пролетното равноденствие, ще се подредят Слънцето, Луната, Венера, Сатурн и Нептун — астрономическо събитие, което мнозина негови последователи свързват с пророчеството.

          Последният път, когато подобно подравняване е било наблюдавано, е през 1989 г. — годината, в която пада Берлинската стена, а над Белгия са забелязани мистериозни триъгълни НЛО.

          Кейси е наричан „спящ пророк“, защото получавал своите видения в състояние на транс, а последователите му вярват, че именно 2026 г. ще донесе „разкритието на истината, скривана хилядолетия“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          За първи път жена стана премиер на Япония

          Иван Христов -
          Лидерът на ЛДП Санае Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония. Тя получи подкрепата на 237 членове на долната камара. Тя осигури необходимия брой гласове...
          Крими

          Сирия конфискува 12 милиона хапчета каптагон при мащабна акция край Дамаск

          Красимир Попов -
          Сирийското министерство на вътрешните работи съобщи, че е конфискувало около 12 милиона хапчета от стимуланта каптагон по време на акция срещу мрежа за контрабанда...
          Икономика

          „Петробрас“ получи лиценз за добив на петрол близо до Амазонка, екозащитници реагират остро

          Красимир Попов -
          Бразилската държавна петролна компания „Петробрас“ обяви, че е получила лиценз за добив на петрол близо до устието на река Амазонка, предизвиквайки бурна реакция от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions