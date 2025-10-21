НА ЖИВО
          Радев: Борисов да обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев остро разкритикува приетите от Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които оставиха президентската институция без служебен автопарк.

          „Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички“, заяви държавният глава пред журналисти.

          През последните дни Радев демонстрира солидарност със служителите на президентската администрация, като използва личния си автомобил за официални ангажименти.

          Реакцията на „ДПС – Ново начало“

          Вчера от „ДПС – Ново начало“ изпратиха писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което настояват за спешно осигуряване на финансов ресурс за закупуване на автомобили и необходимия персонал за президентството.

          „Не ви ли прави впечатление, че вносителят на проекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи?Вносителят от ‘Ново начало’. Същото това ‘Ново начало’ вчера разпореди спешно да се отпуснат средства за автомобили. Вие как го разбирате това?“, попита реторично Радев.

          „Администрацията ще работи със собствени усилия“

          „Моята администрация ще продължи да изпълнява задълженията си с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществени поръчки – за коли, гориво, гараж или сервиз – такива няма да правя. Резултатът от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, а аз не искам да предрешавам избора ѝ“, подчерта президентът.

          По думите му, някои представители на управляващото мнозинство имат „особена представа за държавност“, тъй като „не искат да слизат от лимузините“, докато президентската институция е оставена без транспорт.

          Радев: „Управляващите са в парализа“

          Държавният глава коментира и политическата ситуация в страната, като заяви, че според него „управляващите са в парализа“.

          „Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по „Магнитски“ политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши“, каза Радев.

