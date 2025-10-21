Радев: Борисов да обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички

Президентът Румен Радев остро разкритикува приетите от Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които оставиха президентската институция без служебен автопарк.
През последните дни Радев демонстрира солидарност със служителите на президентската администрация, като използва личния си автомобил за официални ангажименти.
Реакцията на „ДПС – Ново начало“
Вчера от „ДПС – Ново начало“ изпратиха писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което настояват за спешно осигуряване на финансов ресурс за закупуване на автомобили и необходимия персонал за президентството.
„Администрацията ще работи със собствени усилия“
По думите му, някои представители на управляващото мнозинство имат „особена представа за държавност“, тъй като „не искат да слизат от лимузините“, докато президентската институция е оставена без транспорт.
Радев: „Управляващите са в парализа“
Държавният глава коментира и политическата ситуация в страната, като заяви, че според него „управляващите са в парализа“.
Тоя ,дето открадна парите от българската коледа на болните дечица с какви очи се появява ??,, Мунчо няма безплатен обяд всичко в тоя живот се плаща .
Какъв срам!