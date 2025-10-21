Обществените медии трябва да чуват гласа на хората, техните страхове и надежди, за да запазят доверието и значимостта си.
Това заяви президентът Румен Радев при откриването на 33-ата годишна конференция на Международната асоциация на обществените медии, която се провежда в София под домакинството на Българското национално радио (БНР). Мотото на форума е „Обществените медии – силата на аргументите“.
Предизвикателствата пред медиите
В приветствието си Радев изтъкна, че днес традиционните медии са изправени пред загуба на доверие, политически и корпоративен натиск и технологични предизвикателства.
Президентът коментира и ролята на социалните мрежи, които според него създават информационни балони и подменят реалния дебат:
Журналистите – в първите редици на борбата за истина
Според държавния глава журналистите трябва да бъдат морален компас на обществото:
Необходимост от финансова независимост
Президентът Радев акцентира и върху нуждата от прозрачност и финансова независимост на обществените медии, като даде пример от българската действителност:
„Да не изгубим посоката към истината“
В заключение държавният глава определи обществените медии като „последната висока трибуна, от която трябва да се чуват, а не да се харесат аргументите“:
Да всички медии са платени за скрита руска пропаганда
Достоен Призидент