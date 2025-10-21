НА ЖИВО
          Начало

          Радев: Истинските журналисти трябва да провокират търсене на решения (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Обществените медии трябва да чуват гласа на хората, техните страхове и надежди, за да запазят доверието и значимостта си.

          Това заяви президентът Румен Радев при откриването на 33-ата годишна конференция на Международната асоциация на обществените медии, която се провежда в София под домакинството на Българското национално радио (БНР).
          Мотото на форума е „Обществените медии – силата на аргументите“.

          „Истинските журналисти не могат да бъдат само свидетели на проблеми, а трябва да провокират търсенето на решенията им“, подчерта президентът.

          Предизвикателствата пред медиите

          В приветствието си Радев изтъкна, че днес традиционните медии са изправени пред загуба на доверие, политически и корпоративен натиск и технологични предизвикателства.

          „Трябва да признаем, че в нашето поляризирано съвремие традиционните медии са изправени пред съмнение в тяхната независимост и подложени на финансов натиск“, каза той.

          Президентът коментира и ролята на социалните мрежи, които според него създават информационни балони и подменят реалния дебат:

          „Много хора търсят своята истина в социалните мрежи. Днес алгоритмите надделяват над аргументите, демагогията – над плурализма, а фалшивите новини – над истината.“

          Журналистите – в първите редици на борбата за истина

          Според държавния глава журналистите трябва да бъдат морален компас на обществото:

          „Те трябва да търсят истината и да я споделят, независимо дали тя е удобна за силните на деня – икономически или политически. Трябва да устояват на натиска за заглушаване и цензура и да разобличават случаите, в които цензурата се представя като филтър за неистини.“

          Необходимост от финансова независимост

          Президентът Радев акцентира и върху нуждата от прозрачност и финансова независимост на обществените медии, като даде пример от българската действителност:

          „Видяхме как генерални директори на обществени медии са принудени да молят изпълнителната власт за бюджета си, а министър на финансите орязва средства, защото не му харесва как дадена медия представя работата на правителството.“

          „Да не изгубим посоката към истината“

          В заключение държавният глава определи обществените медии като „последната висока трибуна, от която трябва да се чуват, а не да се харесат аргументите“:

          „Изгубим ли тази трибуна, ние губим посоката към истината – и всъщност посоката към бъдещето.“

