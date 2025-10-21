НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Радослав Сикорски: Полша може да арестува Путин

          0
          16
          Радослав Сикорски
          Радослав Сикорски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не лети през нейното въздушно пространство по време на срещата му на върха в Унгария с президента на САЩ Доналд Тръмп, заявявайки, че може да бъде принудена да се съобрази с международна заповед за арест, ако той го направи, пише Reuters.

          - Реклама -

          „Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрян на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

          Отбелязва се, че заповедта на Международния наказателен съд задължава държавите членки да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

          „Мисля, че руската страна е наясно с това. И следователно, ако тази среща на върха се проведе, да се надяваме, с участието на жертвата на агресия, самолетът ще поеме по различен маршрут“, заяви дипломатът.

          За да избегне прелитане над Украйна, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, въпреки че Унгария е в процес на оттегляне от съда.

          Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не лети през нейното въздушно пространство по време на срещата му на върха в Унгария с президента на САЩ Доналд Тръмп, заявявайки, че може да бъде принудена да се съобрази с международна заповед за арест, ако той го направи, пише Reuters.

          - Реклама -

          „Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрян на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

          Отбелязва се, че заповедта на Международния наказателен съд задължава държавите членки да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

          „Мисля, че руската страна е наясно с това. И следователно, ако тази среща на върха се проведе, да се надяваме, с участието на жертвата на агресия, самолетът ще поеме по различен маршрут“, заяви дипломатът.

          За да избегне прелитане над Украйна, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, въпреки че Унгария е в процес на оттегляне от съда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски и европейските лидери със съвместно изявление: Искаме прекратяване на бойните действия на текущата линия на фронта

          Иван Христов -
          Европа подкрепя позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде...
          Тенис

          Новак Джокович мести турнира Serbia Open от Белград в Атина заради режима на Вучич

          Николай Минчев -
          Сагата с тенис турнира Serbia Open в Белград започва нова страница тази есен. От 2 до 8 ноември сръбското събитие няма да се проведе, както...
          Война

          Руснаците разгромиха енергийната инфраструктура в Чернигов, предизвикаха пълен блекаут в града

          Иван Христов -
          Черниговска област претърпя масиран комбиниран удар от руснаците – топлофикационната и енергийната инфраструктура е понесла тежки щети и част от региона остана без ток....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions