Радослав Сикорски: Полша може да арестува Путин

Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не лети през нейното въздушно пространство по време на срещата му на върха в Унгария с президента на САЩ Доналд Тръмп, заявявайки, че може да бъде принудена да се съобрази с международна заповед за арест, ако той го направи, пише Reuters.

„Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрян на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

Отбелязва се, че заповедта на Международния наказателен съд задължава държавите членки да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

„Мисля, че руската страна е наясно с това. И следователно, ако тази среща на върха се проведе, да се надяваме, с участието на жертвата на агресия, самолетът ще поеме по различен маршрут“, заяви дипломатът.

За да избегне прелитане над Украйна, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, въпреки че Унгария е в процес на оттегляне от съда.