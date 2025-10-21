Развръзка: Откриха бащата на убиеца от Бургаско (ВИДЕО)

48-годишният Селим Мустафа, баща на 25-годишния Фахри Мустафа от руенското село Люляково, който тази нощ застреля майка си, сестра си и леля си, е бил издирен и разпитан от разследващите органи, съобщава „24 часа“.

Мъжът е бил в шок от случилото се и не е можел да повярва, че синът му е извършил тройното убийство, разказват източници от разследването.

Незаконно оръжие

Според първоначалните данни ловната пушка, с която са застреляни жертвите, е незаконно притежавана.

Експерти ще установяват калибъра на използваните патрони, което ще стане ясно след аутопсията на телата, открити обгорели в семейната къща.

Предистория на насилие

Разследването е установило, че баща и син са имали съдебна забрана да доближават семейството си заради системно домашно насилие.

Поради това двамата са живеели в мизерна постройка в края на селото, далеч от основния дом на семейството.

Кървавата нощ

По данни на МВР, около 4:00 часа сутринта Фахри Мустафа е нахлул в семейния дом с пушката и е застрелял майка си (47 г.), леля си (73 г.) и 13-годишната си сестра.

След това е стрелял и по 7-годишното си братче, което обаче е успяло да избяга и да потърси помощ от съседи.

Разследването продължава

Фахри Мустафа е задържан и направил пълни самопризнания.