НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия опроверга твърденията на CNN за отмяна на срещата Лавров-Рубио

          0
          21
          Министерство на външните работи на Русия
          Министерство на външните работи на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков опроверга съобщенията, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е отложена. Той отбеляза: „Не може да се отложи нещо, което не е договорено.“

          - Реклама -

          Рябков заяви пред репортери, че не е постигнато споразумение за такава среща, което означава, че е неправилно да се говори за отлагане, съобщава „Интерфакс“.

          „Не може да се отложи нещо, което не е договорено. Не сме потвърдили написаното вчера от някои западни източници. Нямахме ясно разбирателство за времето или мястото на такава среща. Идеята, разбира се, съществува и всичко това е от съществено значение“, подчерта той.

          Рябков обясни, че такова важно събитие изисква внимателна подготовка. Той разкри, че министърът е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ вчера по тази тема.

          По-рано CNN, позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която е била подготвяна през последните няколко дни, е отложена за неопределено време.

          Заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков опроверга съобщенията, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е отложена. Той отбеляза: „Не може да се отложи нещо, което не е договорено.“

          - Реклама -

          Рябков заяви пред репортери, че не е постигнато споразумение за такава среща, което означава, че е неправилно да се говори за отлагане, съобщава „Интерфакс“.

          „Не може да се отложи нещо, което не е договорено. Не сме потвърдили написаното вчера от някои западни източници. Нямахме ясно разбирателство за времето или мястото на такава среща. Идеята, разбира се, съществува и всичко това е от съществено значение“, подчерта той.

          Рябков обясни, че такова важно събитие изисква внимателна подготовка. Той разкри, че министърът е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ вчера по тази тема.

          По-рано CNN, позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която е била подготвяна през последните няколко дни, е отложена за неопределено време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия е унищожила подземни цехове за производство на ракети на ВСУ

          Иван Христов -
          Руски военни са ударили подземни производствени съоръжения за боеприпаси в Днепропетровска област, заяви източник пред РИА Новости. „Павлоград и Павлоградски район. <…> Унищожаване на производствени...
          Война

          Зеленски и европейските лидери със съвместно изявление: Искаме прекратяване на бойните действия на текущата линия на фронта

          Иван Христов -
          Европа подкрепя позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде...
          Война

          Радослав Сикорски: Полша може да арестува Путин

          Иван Христов -
          Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не лети през нейното въздушно пространство по време на срещата му на върха в Унгария с президента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions