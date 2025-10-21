Русия опроверга твърденията на CNN за отмяна на срещата Лавров-Рубио

Заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков опроверга съобщенията, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е отложена. Той отбеляза: „Не може да се отложи нещо, което не е договорено.“

- Реклама -

Рябков заяви пред репортери, че не е постигнато споразумение за такава среща, което означава, че е неправилно да се говори за отлагане, съобщава „Интерфакс“.

„Не може да се отложи нещо, което не е договорено. Не сме потвърдили написаното вчера от някои западни източници. Нямахме ясно разбирателство за времето или мястото на такава среща. Идеята, разбира се, съществува и всичко това е от съществено значение“, подчерта той.

Рябков обясни, че такова важно събитие изисква внимателна подготовка. Той разкри, че министърът е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ вчера по тази тема.

По-рано CNN, позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която е била подготвяна през последните няколко дни, е отложена за неопределено време.