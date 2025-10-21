НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е унищожила подземни цехове за производство на ракети на ВСУ

          Руските ВВС
          Руските ВВС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски военни са ударили подземни производствени съоръжения за боеприпаси в Днепропетровска област, заяви източник пред РИА Новости.

          „Павлоград и Павлоградски район. <…> Унищожаване на производствени зони, включително подземни цехове, където се произвеждат ракети. В няколко случая е забелязана активност на безпилотни летателни апарати срещу складове за гориво и боеприпаси и комуникационни центрове“, казва събеседникът на агенцията.

          Освен това войските са ударили цех в ремонтен завод на украинските въоръжени сили в Харков, където са се сглобявали дронове с фиксирани крила.

          Предишния ден украинските медии съобщиха за серия от експлозии в регионите.

