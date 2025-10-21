Руските войски са преминали в настъпление на Запорожкото направление при Малая Токмачка, съобщава „Рибар“. Вечерта в понеделник, 20 октомври, са получени съобщения за масирана атака от руските въоръжени сили, включваща няколко колони с бронирана техника едновременно в три посоки.
Техниката е напреднала едновременно от Работино, Нестерянка и Новопокровка. Украински източници съобщават, че руската пехота вече действа в централната част на Малая Токмачка.
Докъде са успели да напреднат?
– Ситуацията за ВСУ бързо се влошава. Колоната, която е пробила в Малая Токмачка, според предварителна информация, е успяла значително да разшири зоната си на контрол, достигайки центъра на селото.
– Танкисти от 58-ма армия са разчистили множество проходи през минни полета до селото, така че огневата мощ на украинските въоръжени сили в района в момента е ограничена до безпилотни летателни апарати и реактивна система за залпов огън (РСЗО) HIMARS, която вече се преследва. Украинските оператори на безпилотни летателни апарати са унищожили няколко бронирани машини, но повечето са достигнали Малая Токмачка.
– Боевете на 20 октомври бушуваха в почти три четвърти от града. Времето ще покаже докъде са успели да се закрепят руснаците. Според наличните данни, територията на поправителна колония № 88 е попаднала под контрола на руските въоръжени сили.
– В момента ВСУ спешно се опитва да увеличи силата на операторите на дронове, но поради недостиг на персонал и, очевидно, значителни загуби сред операторите на дронове, качеството на тяхното обучение и ефективността им забележимо са намалели.
„Сивата зона“ в „джоба“ от Работино до Мала Токмачка постепенно се измества към Орехов. В този район няма украинско присъствие, но украинските сили нанасят масирани удари с дронове и артилерия, опитвайки се да възпрепятстват настъплението на руските въоръжени сили и да нарушат снабдяването до фронтовата линия.
