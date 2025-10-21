НА ЖИВО
          Война

          Руски пробив при Малая Токмачка отваря пътя за важната украинска крепост Орехов

          15
          4154
          Пробив към Малая Токмачка
          Пробив към Малая Токмачка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са преминали в настъпление на Запорожкото направление при Малая Токмачка, съобщава „Рибар“. Вечерта в понеделник, 20 октомври, са получени съобщения за масирана атака от руските въоръжени сили, включваща няколко колони с бронирана техника едновременно в три посоки.

          

          Техниката е напреднала едновременно от Работино, Нестерянка и Новопокровка. Украински източници съобщават, че руската пехота вече действа в централната част на Малая Токмачка.

          Докъде са успели да напреднат?

          – Ситуацията за ВСУ бързо се влошава. Колоната, която е пробила в Малая Токмачка, според предварителна информация, е успяла значително да разшири зоната си на контрол, достигайки центъра на селото.

          – Танкисти от 58-ма армия са разчистили множество проходи през минни полета до селото, така че огневата мощ на украинските въоръжени сили в района в момента е ограничена до безпилотни летателни апарати и реактивна система за залпов огън (РСЗО) HIMARS, която вече се преследва. Украинските оператори на безпилотни летателни апарати са унищожили няколко бронирани машини, но повечето са достигнали Малая Токмачка.

          – Боевете на 20 октомври бушуваха в почти три четвърти от града. Времето ще покаже докъде са успели да се закрепят руснаците. Според наличните данни, територията на поправителна колония № 88 е попаднала под контрола на руските въоръжени сили.

          – В момента ВСУ спешно се опитва да увеличи силата на операторите на дронове, но поради недостиг на персонал и, очевидно, значителни загуби сред операторите на дронове, качеството на тяхното обучение и ефективността им забележимо са намалели.

          „Сивата зона“ в „джоба“ от Работино до Мала Токмачка постепенно се измества към Орехов. В този район няма украинско присъствие, но украинските сили нанасят масирани удари с дронове и артилерия, опитвайки се да възпрепятстват настъплението на руските въоръжени сили и да нарушат снабдяването до фронтовата линия.

          

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Израел получи телата на двама убити заложници, предадени от Червения кръст

          Красимир Попов -
          Израелските сили са получили останките на двама заложници, предадени от Червения кръст в рамките на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, съобщиха от армията...
          Война

          Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

          Красимир Попов -
          Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации...
          Война

          Карол Навроцки: Полски войници няма да гинат в Украйна

          Иван Христов -
          Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати война в Полша и смъртта на полски войници в Украйна, предава...

          15 КОМЕНТАРА

          2. До Киев ще стигнат и ще го подминат, когато те си решат, не ги мисли.
            Ние да мислим до колко ще стигне цената на хляба и топлото тази година.
            Знам, че вие от евроатлантика хляб не ядете много, ама то и хамона ще поскъпне и уискито…

          3. До всички „евроатлантици“ – що ще чините вий зимъска, когато сняг забръска и центовете секната, щото Тръмп каза, че ще такова мамата на откачалката Сорос?

          4. БРАНИМИР БОНЕВ – според теб кои ще успеят по-бързо и окончателно да унищожат енергетиката и нефтозаводите на противника?
            Едните не обръщат кой знае какво внимание на това, че гори някаква цистерна или тревата по полето край голяма рафинерия.
            Според теб, разбирачо кое нанася по-големи поражения – 300 кг. високоточна авиобомба пусната от самолет или 30 кг. взривно вещество, пренасяно от „дрон“?

          5. Не е важно колко територия завзема една армия, а колко войници от противниковата вади от строя (убити, ранени, пленени, дезертирали). Защо му трябва на командването на руснаците да си удължава снабдителните линии?
            Достатъчно е да заеме по-изгодни позиции – в началото на степта и после да чака украинците и методично да ги унищожава. Вече може да хвърля тежки бомби на голямо разстояние, с много висока точност, без да излага на опасност самолетите си.
            И спрете да дрънкате за „трите дни“ – това го каза шефа на Пентагона пред сената, не руснаците – те си постигат поставените цели – бавно, методично с възможно най-малки човешки загуби и без да им потъва икономиката.
            Въпросът е като смачкат Украйна – какво ще се случи с акушерката (на която съпруга прибра към 1 милиард евро от препродажба на Ковид ваксините), пишман бизнесмена (от Германия), счетоводителя (от Франция) и бившия главен прокурор (англичанина). Освен че са неграмотни, мисля, че са и природно глупави.

          6. Христо Проданов Не знам какво им пръскат, нооо нефтохимите им един след друг се опушват от дронове или от пушещи ватенки!!

            • Коментирайте таза гатанка: На 5 км от центъра на Донецк, е последният редут към Покровск, извоюван от рускоезичните опълченци в ДНР. От 24 февруари 2022 г. Путю Маринкин трябваше да усвои Покровск, като за целта преодолее 39 км, до наши дни…За същото време солдатите на Сталин превзеха всички крепости и Берлин включително.
              Путю Маринкин от 4 месеца е полу-навлязъл, полу-отхвърлен от защитниците на Покровск.
              39 км, непреодолими за 4 години без 3 месеца

          7. Руснаците осъществяват целите си . Сухопътна връзка с Крим и снабдяването на полуострова с вода .Освобождаване на Донецка и Луганска НР .Създаване на буферна зона .Аи Купянск , Красноармейск и Херсон ….

          10. Руснаците само пробиви правят, а стоят на едно и също място!! До Киев ще стигнат с тези пробиви към 2050 година!!

            • Branimir Bonev гледаме филма “Киев пада за 1 седмица” вече 4та година 😂🤣😂🤣😂 втората армия 😂🤣😂🤣😂

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

