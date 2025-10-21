НАТО иска в най-кратки срокове да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване на Русия, на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на държавите-членки на ОНД в Самарканд, предава РИА Новости.

„Процесът на експоненциално увеличаване на производството на европейския военно-промишлен комплекс е стартиран. Мобилизационните учения и промиването на мозъците на населението с пропаганда за неизбежната агресия от Москва са се превърнали в редовна практика“, гласи текстът на речта му.

Наришкин обаче добави, че европейските членове на НАТО не знаят къде да намерят хора с необходимата физическа, морална и психологическа подготовка.

„Брюксел, Париж и Берлин също нямат увереност, че Вашингтон ще изпълни задълженията си по член 5 от Вашингтонския договор, ако избухне война с Русия. А без това, както признава Европейската служба за външна дейност, надеждите за постигане на стратегическо превъзходство над нашата страна са – цитирам – „илюзорни“, заяви той.

Според него страните-членки на НАТО нямат дългосрочни планове за поддържане на сигурността на континента. След Втората световна война Европа е свикнала да живее под американска окупация, поради което не може да се адаптира към новите международни реалности. Песимизмът цари в министерствата на тези страни, добави той.

„Единственото лекарство, което Макрон и Мерц, подхранвани от структурите на Александър Сорос, да не говорим за Калас, са готови да предложат на европейските нации, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, смята директорът на СВР.