Руснаците разгромиха енергийната инфраструктура в Чернигов, предизвикаха пълен блекаут в града

Черниговска област претърпя масиран комбиниран удар от руснаците – топлофикационната и енергийната инфраструктура е понесла тежки щети и част от региона остана без ток. В областния център, град Чернигов, настъпи пълен „блекаут“. Хората са призовани да се запасят с вода, съобщава „Украинская правда“.

„За съжаление, има две попадения на „Шахедите“: уцелиха отоплителна инсталация и електроцентрала в две населени места в област Чернигов. Това причини прекъсване на електрозахранването в Чернигов и северните населени места в региона“, заяви ръководителят на Черниговската областна военна администрация (ОВА) Вячеслав Чаус.

Критичната инфраструктура вече е превключена към генератори. Разгърнати са и някои точки на неуязвимост.

На сутринта на 21 октомври, водоснабдителната компания „Черниговводоканал“ съобщи за критична ситуация, произтичаща от пълно прекъсване на електрозахранването в града.

Дословно: „Уважаеми жители на Чернигов! Виждате ситуацията сами – съоръженията на „Черниговводоканал“ са без ток, както и целият град. Днес, 21 октомври, в 5:30 ч. сутринта, служителите на водоснабдителната компания започнаха да реактивират съоръженията на компанията от алтернативни източници на енергия. Полагаме всички усилия, за да осигурим водоснабдяване с налягане, равно на това на долните етажи на многоетажни сгради. Молим ви да се запасите с вода предварително.“

Водоснабдителната компания обяви също, че питейна вода ще бъде доставена до определени райони на града тази сутрин, като допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно.