      вторник, 21.10.25
          Война

          Руснаците взеха в тактическо обкръжение части на ВСУ в Новоселовка

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски военнослужещи, след като са напреднали близо до Шандриголово и Дерилово, са поставили в тактическо обкръжение група на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), разположена в Новоселовка, Донецка област, заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

          „След продължителни боеве нашите войски заеха нови линии и позиции югозападно от Шандриголово в Донецка област и също така напреднаха югозападно от Дерилово. По този начин руските въоръжени сили тактически обкръжиха украинските въоръжени формирования в село Новоселовка в Донецка област, лишавайки украинските бойци от сигурни доставки и възможност за провеждане на ротационни операции“, заяви той.

          Военният експерт добави, че ако командването на украинските въоръжени сили не нареди скоро изтегляне на личния състав от Новоселовка, групата от до 100 украински войници „рискува да бъде напълно обкръжена“.

