Съдът остави в ареста тийнейджър, убил човек с АТВ в София (ВИДЕО)

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за тежката катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев“, при която загина един човек, а друг бе тежко ранен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

„Съществува реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, тъй като произшествието е станало, докато е бил в изпитателен срок“, посочи председателят на съдебния състав.

Подробности по делото

Катастрофата е станала в началото на октомври, когато Валентин Асенов е блъснал с автомобила си АТВ, на което са се возили двама мъже.

Единият е загинал на място, а другият е откаран в болница в тежко състояние.

Разследването установява, че младежът е бил под въздействие на наркотици по време на инцидента.

Аргументи на страните

От прокуратурата заявиха, че събраните доказателства дават достатъчно основание да се смята, че Асенов е причинил катастрофата по непредпазливост, след употреба на упойващи вещества.

„Има сериозни основания да се приеме, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен“, посочиха от държавното обвинение.

От своя страна адвокатът на Асенов – Мариян Марков – поиска по-лека мярка за неотклонение, като заяви, че клиентът му няма да се укрие, тъй като има постоянен адрес и семейна подкрепа.

Обществена реакция

В деня на съдебното заседание близки на загиналия излязоха на протест пред съда, настоявайки виновният да остане в ареста.

Те заявиха, че искат „справедливост и по-строги наказания за рецидивистите на пътя“.