Съдът остави в ареста тийнейджър, убил човек с АТВ в София (ВИДЕО)

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за тежката катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев“, при която загина един човек, а друг бе тежко ранен.
- Реклама -
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Подробности по делото
Катастрофата е станала в началото на октомври, когато Валентин Асенов е блъснал с автомобила си АТВ, на което са се возили двама мъже. Единият е загинал на място, а другият е откаран в болница в тежко състояние.
Разследването установява, че младежът е бил под въздействие на наркотици по време на инцидента.
Аргументи на страните
От прокуратурата заявиха, че събраните доказателства дават достатъчно основание да се смята, че Асенов е причинил катастрофата по непредпазливост, след употреба на упойващи вещества.
От своя страна адвокатът на Асенов – Мариян Марков – поиска по-лека мярка за неотклонение, като заяви, че клиентът му няма да се укрие, тъй като има постоянен адрес и семейна подкрепа.
Обществена реакция
В деня на съдебното заседание близки на загиналия излязоха на протест пред съда, настоявайки виновният да остане в ареста.
Те заявиха, че искат „справедливост и по-строги наказания за рецидивистите на пътя“.
Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за тежката катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев“, при която загина един човек, а друг бе тежко ранен.
- Реклама -
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Подробности по делото
Катастрофата е станала в началото на октомври, когато Валентин Асенов е блъснал с автомобила си АТВ, на което са се возили двама мъже. Единият е загинал на място, а другият е откаран в болница в тежко състояние.
Разследването установява, че младежът е бил под въздействие на наркотици по време на инцидента.
Аргументи на страните
От прокуратурата заявиха, че събраните доказателства дават достатъчно основание да се смята, че Асенов е причинил катастрофата по непредпазливост, след употреба на упойващи вещества.
От своя страна адвокатът на Асенов – Мариян Марков – поиска по-лека мярка за неотклонение, като заяви, че клиентът му няма да се укрие, тъй като има постоянен адрес и семейна подкрепа.
Обществена реакция
В деня на съдебното заседание близки на загиналия излязоха на протест пред съда, настоявайки виновният да остане в ареста.
Те заявиха, че искат „справедливост и по-строги наказания за рецидивистите на пътя“.
Добре! В Бургас,какво става с синчето убило майката и едва не осакатило малкия???