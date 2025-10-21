Сърбия в „почти безнадеждна ситуация“ след решението на ЕС за забрана на руския газ

Сърбия се намира в изключително тежка и почти безнадеждна ситуация след решението на Европейския съвет за постепенна забрана на покупките и транзита на руски газ през територията на ЕС, заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.
Тя подчерта, че Белград разчита на добрите отношения на президента Александър Вучич със световните лидери, за да се намери изход от кризата.
Министърката уточни, че Сърбия не е страна в никакъв конфликт, но въпреки това е пострадала от последиците на геополитическите решения, свързани с Русия.
Бърнабич: „Катастрофална новина за Сърбия“
По темата се изказа и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, която определи решението на ЕС като „абсолютно катастрофално“ за Сърбия.
Решението на ЕС засяга всички държави, които използват газопроводи, преминаващи през територията на Съюза, като „Балкански поток“, който свързва Русия със Сърбия през България. Това поставя Белград в сериозно енергийно и икономическо затруднение.
Сърбия се намира в изключително тежка и почти безнадеждна ситуация след решението на Европейския съвет за постепенна забрана на покупките и транзита на руски газ през територията на ЕС, заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.
Тя подчерта, че Белград разчита на добрите отношения на президента Александър Вучич със световните лидери, за да се намери изход от кризата.
Министърката уточни, че Сърбия не е страна в никакъв конфликт, но въпреки това е пострадала от последиците на геополитическите решения, свързани с Русия.
Бърнабич: „Катастрофална новина за Сърбия“
По темата се изказа и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, която определи решението на ЕС като „абсолютно катастрофално“ за Сърбия.
Решението на ЕС засяга всички държави, които използват газопроводи, преминаващи през територията на Съюза, като „Балкански поток“, който свързва Русия със Сърбия през България. Това поставя Белград в сериозно енергийно и икономическо затруднение.
ЕС
Стари лоши хора