Сърбия в „почти безнадеждна ситуация“ след решението на ЕС за забрана на руския газ

Сърбия се намира в изключително тежка и почти безнадеждна ситуация след решението на Европейския съвет за постепенна забрана на покупките и транзита на руски газ през територията на ЕС, заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

„Сърбия е в изключително трудна и почти безнадеждна ситуация, след като Европейският съвет одобри забрана за транзит на руски газ през територията на ЕС за трети страни, която влиза в сила от 1 януари 2026 г. В крайна сметка България няма да позволи на руския газ да преминава през газопровода „Балкански поток", което също ще навреди на Сърбия в бъдеще", написа министърката в Инстаграм.

Тя подчерта, че Белград разчита на добрите отношения на президента Александър Вучич със световните лидери, за да се намери изход от кризата.

„Благодарение на отличните отношения на президента Вучич със световните лидери ние се надяваме да намерим решение и правим всичко възможно, за да разрешим настоящата ситуация. Въпреки това тя е почти безнадеждна, особено предвид проблемите около НИС“, добави Джедович-Ханданович.

Министърката уточни, че Сърбия не е страна в никакъв конфликт, но въпреки това е пострадала от последиците на геополитическите решения, свързани с Русия.

„Нашата страна е пострадала без причина. Ще направим всичко възможно, както и досега, за да гарантираме, че гражданите няма да изпитват проблемите, с които се сблъскваме“, подчерта тя.

Бърнабич: „Катастрофална новина за Сърбия“

По темата се изказа и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, която определи решението на ЕС като „абсолютно катастрофално“ за Сърбия.

„Това е катастрофална новина за нас, наистина катастрофална. Не помня кога за последно получихме толкова сериозни и лоши новини за Сърбия. Изградихме газопроводи именно за да осигурим непрекъснато и сигурно снабдяване с газ“, каза тя.

„Когато сега имаме проблеми както с газа, така и с петрола, това е катастрофална новина за Сърбия и наистина не виждам изход от тази ситуация. Очаквам завръщането на президента Вучич от Унгария и се надявам, че той ще има някакво решение и идея как Сърбия може да оцелее при тези условия“, добави Бърнабич.

Решението на ЕС засяга всички държави, които използват газопроводи, преминаващи през територията на Съюза, като „Балкански поток“, който свързва Русия със Сърбия през България. Това поставя Белград в сериозно енергийно и икономическо затруднение.