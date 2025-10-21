НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Саркози влезе в затвора

          Никола Саркози в затвора
          Никола Саркози в затвора
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.

          Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.

          Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.

          Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.

