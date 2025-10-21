Саркози влезе в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.
Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.
Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.
Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.
Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.
Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg