Саркози влезе в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода.

Той ще излежава петгодишна присъда по делото за либийското финансиране на неговата президентска кампания през 2007 година.