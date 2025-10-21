САЩ се обявиха срещу плана на ЕС за изземване на замразените руски активи

Съединените щати се противопоставят на плана на Европейския съюз да разшири използването на замразени руски активи в подкрепа на Украйна в рамките на Г-7, съобщиха източници на Bloomberg.

Американски служители са заявили на европейските си колеги, че Съединените щати няма да се присъединят към тази инициатива по време на разговори в кулоарите на срещата на Международния валутен фонд във Вашингтон миналата седмица, отбелязаха източниците на изданието.

Един източник добави, че Съединените щати са посочили рисковете за пазарната стабилност като причина за нежеланието си. Друг източник заяви, че Съединените щати просто не поемат никакви ангажименти в момента.

„Този ​​ход е неуспех за ЕС, който се опитваше да привлече останалата част от Г-7 в подкрепа на плана си да използва замразени активи на централните банки като обезпечение за заеми до 140 милиарда евро (160 милиарда долара) за Украйна. Европейската комисия, изпълнителният орган на блока, подготвя подробен проект на механизма, но няма да го публикува, докато лидерите на ЕС не се споразумеят, вероятно на среща на върха в Брюксел по-късно тази седмица“, подчерта Bloomberg.

От своя страна, европейските представители са разочаровани, че САЩ се отказаха от плана точно когато той напредваше, като се има предвид, че администрацията на Тръмп преди това призова ЕС да използва по-широко руските средства.

„Въпреки че размерът на активите, държани в САЩ, е минимален, подкрепата на САЩ за плана на ЕС би била положителен сигнал за други страни. В рамките на Г-7 Великобритания и Канада подкрепят европейската инициатива, докато Япония се очаква да се присъедини към САЩ с по-предпазлив подход“, заключава агенцията.