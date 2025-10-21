СДВР: Работим по всички версии за наръганото момче (ВИДЕО)

12-годишното дете, пострадало при инцидент в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в София, е транспортирано до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където му е оказана медицинска помощ.

От СДВР потвърдиха, че момчето не е с опасност за живота, предаде репортер на „Евроком“ от мястото на брифинга.

Бързи действия на полицията

„В рамките на броени минути е установено лицето, извършило нападението“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Оттам уточниха, че все още не е ясно дали става дума за умишлено действие или за инцидент.

„Работим по всички версии. Не сме установили откъде е взето оръжието. Нямаме данни двете деца да са били в конфликт“, посочиха още от полицията.

Началникът на сектор „Детска престъпност“ Стефан Попов заяви, че на този етап не могат да се разкриват повече подробности: