СДВР: Работим по всички версии за наръганото момче (ВИДЕО)

12-годишното дете, пострадало при инцидент в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в София, е транспортирано до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където му е оказана медицинска помощ.
От СДВР потвърдиха, че момчето не е с опасност за живота, предаде репортер на „Евроком“ от мястото на брифинга.
Бързи действия на полицията
„В рамките на броени минути е установено лицето, извършило нападението“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Оттам уточниха, че все още не е ясно дали става дума за умишлено действие или за инцидент.
Началникът на сектор „Детска престъпност“ Стефан Попов заяви, че на този етап не могат да се разкриват повече подробности:
