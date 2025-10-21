НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          СДВР: Работим по всички версии за наръганото момче (ВИДЕО)

          3
          109
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          12-годишното дете, пострадало при инцидент в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в София, е транспортирано до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където му е оказана медицинска помощ.

          - Реклама -

          От СДВР потвърдиха, че момчето не е с опасност за живота, предаде репортер на „Евроком“ от мястото на брифинга.

          Бързи действия на полицията

          „В рамките на броени минути е установено лицето, извършило нападението“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Оттам уточниха, че все още не е ясно дали става дума за умишлено действие или за инцидент.

          „Работим по всички версии. Не сме установили откъде е взето оръжието. Нямаме данни двете деца да са били в конфликт“, посочиха още от полицията.

          Последна информация от „Пирогов“: Какво е състоянието на наръганото дете? Последна информация от „Пирогов“: Какво е състоянието на наръганото дете?

          Началникът на сектор „Детска престъпност“ Стефан Попов заяви, че на този етап не могат да се разкриват повече подробности:

          „Нямаме данни за ръст на детската престъпност. Не можем да кажем още дали предметът, с който е извършено намушкването, е бил вътре в училището. Знаем само, че инцидентът е станал в двора, но не и вътре в сградата.“

          12-годишното дете, пострадало при инцидент в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в София, е транспортирано до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където му е оказана медицинска помощ.

          - Реклама -

          От СДВР потвърдиха, че момчето не е с опасност за живота, предаде репортер на „Евроком“ от мястото на брифинга.

          Бързи действия на полицията

          „В рамките на броени минути е установено лицето, извършило нападението“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Оттам уточниха, че все още не е ясно дали става дума за умишлено действие или за инцидент.

          „Работим по всички версии. Не сме установили откъде е взето оръжието. Нямаме данни двете деца да са били в конфликт“, посочиха още от полицията.

          Последна информация от „Пирогов“: Какво е състоянието на наръганото дете? Последна информация от „Пирогов“: Какво е състоянието на наръганото дете?

          Началникът на сектор „Детска престъпност“ Стефан Попов заяви, че на този етап не могат да се разкриват повече подробности:

          „Нямаме данни за ръст на детската престъпност. Не можем да кажем още дали предметът, с който е извършено намушкването, е бил вътре в училището. Знаем само, че инцидентът е станал в двора, но не и вътре в сградата.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Методи Лалов: Инцидентът с прокурор Иво Илиев показва, че обществото е изгубило вяра в правосъдието

          Красимир Попов -
          Бившият съдия и настоящ обществен коментатор Методи Лалов реагира остро на нападението над прокурора от Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев, който бе ударен...
          Общество

          Д-р Теодора Личева: Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално

          Златина Петкова -
          "Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално." Това каза преподавателят по национална и международна сигурност д-р Теодора Личева, която беше гост в...
          Култура

          Юлия Димитрова: С концерт на 25-и октомври празнуваме 25 години на сцена

          Златина Петкова -
          "Надявам се отново да достигнем до публиката." Това каза певицата Юлия Димитрова, част от Дует "Мания", която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions