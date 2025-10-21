Сергей Лавров: Онези, които искаха стратегическо поражение на Русия, сега молят за незабавно прекратяване на огъня

Руският външен министър Сергей Лавров перифразира поговорката за крадеца и шапката, за да обясни защо някои европейски страни призовават за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, предава ТАСС.
- Реклама -
„Сега, както самият [Володимир] Зеленски отдавна иска, [френският президент Еманюел] Макрон, [британският премиер Киър] Стармър, [председателят на Европейската комисия] Урсула фон дер Лайен от известно време спряха да споменават необходимостта от нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия и започнаха да призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви руският външен министър на пресконференция.
„Нещо повече, Макрон каза още тогава, че това прекратяване на огъня трябва да бъде без никакви предварителни условия, включително, както той заяви публично, [че] никой няма да може да ограничи доставките на оръжие за режима в Киев“, отбеляза руският външен министър.
„Тоест, както се казва, шапката е изгоряла и веднага стана ясно защо това прекратяване на огъня е необходимо“, подчерта Лавров.
Според него „най-важното е, че прекратяването на огъня ще означава не само възможност за повторно оръжейно напомпване на Украйна, но и насърчаване на терористичните му действия, като атаки срещу гражданска инфраструктура и цивилни на руска територия, както и експлозиите на „Северен поток“, да продължат подобни дейности“.
Руският външен министър Сергей Лавров перифразира поговорката за крадеца и шапката, за да обясни защо някои европейски страни призовават за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, предава ТАСС.
- Реклама -
„Сега, както самият [Володимир] Зеленски отдавна иска, [френският президент Еманюел] Макрон, [британският премиер Киър] Стармър, [председателят на Европейската комисия] Урсула фон дер Лайен от известно време спряха да споменават необходимостта от нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия и започнаха да призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви руският външен министър на пресконференция.
„Нещо повече, Макрон каза още тогава, че това прекратяване на огъня трябва да бъде без никакви предварителни условия, включително, както той заяви публично, [че] никой няма да може да ограничи доставките на оръжие за режима в Киев“, отбеляза руският външен министър.
„Тоест, както се казва, шапката е изгоряла и веднага стана ясно защо това прекратяване на огъня е необходимо“, подчерта Лавров.
Според него „най-важното е, че прекратяването на огъня ще означава не само възможност за повторно оръжейно напомпване на Украйна, но и насърчаване на терористичните му действия, като атаки срещу гражданска инфраструктура и цивилни на руска територия, както и експлозиите на „Северен поток“, да продължат подобни дейности“.
Човече на тези години си почивай на дачията и остави младите руснаци да си решават бъдещето
Да платиш почти 2 трилиона долара за война и за четири години да си превзел няколко града и дузина села, да си изпратил на смърт вече над 1 милион руснаци, да си загубил европейските пазари и над половин милиард потребители, да те мрази целия цивилизован свят и да се опираш на Северна Корея, Иран и Буркина Фасо, да си сринал жизнения стандарт на руснаците, армията ти да се излага почти четири години, да си прогонил от Русия над 3 милиона души поради страх от мобилизация, да си прогонил куп крупни инвеститори, да ти горят рафинерии и складове като същевременно си въвел ограничения и купони за гориво, да не те пускат на световни първенства и олимпиади, и да твърдиш, че не си понесъл стратегически загуби е по силите само на московските неонацисти и руските еничари с български паспорт.
От коя психиатрия избяга!??
ЕДИН от престъпните фашисти, отговорни за падението на Русия!
Пародия ала три неща се надлъгват: циник, тъпир и калкулатор.
Ами то е въпрос на време вашето стратегическо поражение, бе! 😁
Конят се опитва да анализира, но нему се отдава!
Кон ами нали вие нападнахте чуждата държава бе май.. ка ти да …
ГОЛЯМ СРАМ ТРИ ГОДИНИ ПОСРАН И ОПИКАН ГРАНДОМАН…..
Ако знаете какво ви чака.? Московцитеще духат супата, до края на годината.
Евроком си пишат и сами си вярват, абе лаф да става.
Кой моли бе малоумнико! Предлагат ! Щото и 2-ри милион момчета ще затриете в калта убиецо!
Май нямате силици повече!!!
Ivan Maglov КОЙ НЯМА СИЛИЦИ БЕ СЕЛЯНДУР ПАСИ СИ ОВЦЕТЕ И НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ.
Krasimir Siromahov ти пък от кой обор излезе?
Ivan Maglov ЦЪРВУЛА НИКОГА ТРАНДАФОР НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ.
Ivan Maglov вие идея имате ли – кво ще рече ,,фонов режим “ …🤔забавен каданс или типичното – не си давам зор ….. Ще поживеем ,ще видим .⁉️😊
И този се върза на номерата на Зеленски, онези приказки където ги пробутва на бай Тръмп, за да гали миротворческото му ухо и его!😅😂🤣
Магаревидна мизантропия…
Валентин Лазаров Ти се виж в огледалото,пък за акъл хич да не говорим…
Валентин Лазаров НЕ СЕ ОПИСВАЙ…ВСЕ НИ Е ТАЯ