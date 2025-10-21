Руският външен министър Сергей Лавров перифразира поговорката за крадеца и шапката, за да обясни защо някои европейски страни призовават за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, предава ТАСС.

„Сега, както самият [Володимир] Зеленски отдавна иска, [френският президент Еманюел] Макрон, [британският премиер Киър] Стармър, [председателят на Европейската комисия] Урсула фон дер Лайен от известно време спряха да споменават необходимостта от нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия и започнаха да призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви руският външен министър на пресконференция.

„Нещо повече, Макрон каза още тогава, че това прекратяване на огъня трябва да бъде без никакви предварителни условия, включително, както той заяви публично, [че] никой няма да може да ограничи доставките на оръжие за режима в Киев“, отбеляза руският външен министър.

„Тоест, както се казва, шапката е изгоряла и веднага стана ясно защо това прекратяване на огъня е необходимо“, подчерта Лавров.

Според него „най-важното е, че прекратяването на огъня ще означава не само възможност за повторно оръжейно напомпване на Украйна, но и насърчаване на терористичните му действия, като атаки срещу гражданска инфраструктура и цивилни на руска територия, както и експлозиите на „Северен поток“, да продължат подобни дейности“.