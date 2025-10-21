НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Сергей Лавров: Онези, които искаха стратегическо поражение на Русия, сега молят за незабавно прекратяване на огъня

          21
          466
          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският външен министър Сергей Лавров перифразира поговорката за крадеца и шапката, за да обясни защо някои европейски страни призовават за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Сега, както самият [Володимир] Зеленски отдавна иска, [френският президент Еманюел] Макрон, [британският премиер Киър] Стармър, [председателят на Европейската комисия] Урсула фон дер Лайен от известно време спряха да споменават необходимостта от нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия и започнаха да призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви руският външен министър на пресконференция.

          „Нещо повече, Макрон каза още тогава, че това прекратяване на огъня трябва да бъде без никакви предварителни условия, включително, както той заяви публично, [че] никой няма да може да ограничи доставките на оръжие за режима в Киев“, отбеляза руският външен министър.

          „Тоест, както се казва, шапката е изгоряла и веднага стана ясно защо това прекратяване на огъня е необходимо“, подчерта Лавров.

          Според него „най-важното е, че прекратяването на огъня ще означава не само възможност за повторно оръжейно напомпване на Украйна, но и насърчаване на терористичните му действия, като атаки срещу гражданска инфраструктура и цивилни на руска територия, както и експлозиите на „Северен поток“, да продължат подобни дейности“.

          Руският външен министър Сергей Лавров перифразира поговорката за крадеца и шапката, за да обясни защо някои европейски страни призовават за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Сега, както самият [Володимир] Зеленски отдавна иска, [френският президент Еманюел] Макрон, [британският премиер Киър] Стармър, [председателят на Европейската комисия] Урсула фон дер Лайен от известно време спряха да споменават необходимостта от нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия и започнаха да призовават за незабавно прекратяване на огъня“, заяви руският външен министър на пресконференция.

          „Нещо повече, Макрон каза още тогава, че това прекратяване на огъня трябва да бъде без никакви предварителни условия, включително, както той заяви публично, [че] никой няма да може да ограничи доставките на оръжие за режима в Киев“, отбеляза руският външен министър.

          „Тоест, както се казва, шапката е изгоряла и веднага стана ясно защо това прекратяване на огъня е необходимо“, подчерта Лавров.

          Според него „най-важното е, че прекратяването на огъня ще означава не само възможност за повторно оръжейно напомпване на Украйна, но и насърчаване на терористичните му действия, като атаки срещу гражданска инфраструктура и цивилни на руска територия, както и експлозиите на „Северен поток“, да продължат подобни дейности“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

          Красимир Попов -
          Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации...
          Война

          Карол Навроцки: Полски войници няма да гинат в Украйна

          Иван Христов -
          Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати война в Полша и смъртта на полски войници в Украйна, предава...
          Война

          Руски пробив при Малая Токмачка отваря пътя за важната украинска крепост Орехов

          Иван Христов -
          Руските войски са преминали в настъпление на Запорожкото направление при Малая Токмачка, съобщава „Рибар“. Вечерта в понеделник, 20 октомври, са получени съобщения за масирана...

          21 КОМЕНТАРА

          1. Човече на тези години си почивай на дачията и остави младите руснаци да си решават бъдещето

          2. Да платиш почти 2 трилиона долара за война и за четири години да си превзел няколко града и дузина села, да си изпратил на смърт вече над 1 милион руснаци, да си загубил европейските пазари и над половин милиард потребители, да те мрази целия цивилизован свят и да се опираш на Северна Корея, Иран и Буркина Фасо, да си сринал жизнения стандарт на руснаците, армията ти да се излага почти четири години, да си прогонил от Русия над 3 милиона души поради страх от мобилизация, да си прогонил куп крупни инвеститори, да ти горят рафинерии и складове като същевременно си въвел ограничения и купони за гориво, да не те пускат на световни първенства и олимпиади, и да твърдиш, че не си понесъл стратегически загуби е по силите само на московските неонацисти и руските еничари с български паспорт.

          11. Кой моли бе малоумнико! Предлагат ! Щото и 2-ри милион момчета ще затриете в калта убиецо!

          13. И този се върза на номерата на Зеленски, онези приказки където ги пробутва на бай Тръмп, за да гали миротворческото му ухо и его!😅😂🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions