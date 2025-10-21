НА ЖИВО
          Щетите от кражбата в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро

          Откраднатите обеци и колие от комплекта бижута на императрица Мария-Луиза. Снимка: AFP / Стефан дьо Сакутин
          Финансовите щети от дръзкия обир в Лувъра възлизат на 88 милиона евро, съобщи парижкият прокурор Лоре Бекуау, цитирана от АФП.

          „Кураторът на музея е оценил загубите на тази сума, но крадците няма да спечелят същата сума, ако имат много лошата идея да стопят тези бижута“, заяви Бекуау пред френската радиостанция RTL.

          Откраднатите предмети включват безценни френски кралски бижута, намиращи се в галерията „Аполо“ на музея. Обирът беше извършен от четирима въоръжени и маскирани мъже, които използвали ъглошлайфове, за да разбият защитените витрини, и избягали със скутери.

          Разследването на френската прокуратура и специализираните полицейски служби продължава, като се разглежда версията, че кражбата е извършена по поръчка на престъпна организация.

          „Тези бижута са не само безценни, но и лесно разпознаваеми – трудно ще бъдат продадени или препродадени без да бъдат забелязани“, добави прокурорът.

          1 коментар

          1. Украински мародери и украински апаши върлуват из парижките потайности и крадат необезпокоявани. Достатъчно е да кажат, че са украински нещастници и проверките тутакси се отменят. Откакто са в Париж, всяка седмица или на 3 седмици се пише за пореден удар от бело-ръки маскирани мутри…

