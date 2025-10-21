Финансовите щети от дръзкия обир в Лувъра възлизат на 88 милиона евро, съобщи парижкият прокурор Лоре Бекуау, цитирана от АФП.
Откраднатите предмети включват безценни френски кралски бижута, намиращи се в галерията „Аполо“ на музея. Обирът беше извършен от четирима въоръжени и маскирани мъже, които използвали ъглошлайфове, за да разбият защитените витрини, и избягали със скутери.
Разследването на френската прокуратура и специализираните полицейски служби продължава, като се разглежда версията, че кражбата е извършена по поръчка на престъпна организация.
Финансовите щети от дръзкия обир в Лувъра възлизат на 88 милиона евро, съобщи парижкият прокурор Лоре Бекуау, цитирана от АФП.
Откраднатите предмети включват безценни френски кралски бижута, намиращи се в галерията „Аполо“ на музея. Обирът беше извършен от четирима въоръжени и маскирани мъже, които използвали ъглошлайфове, за да разбият защитените витрини, и избягали със скутери.
Разследването на френската прокуратура и специализираните полицейски служби продължава, като се разглежда версията, че кражбата е извършена по поръчка на престъпна организация.
Украински мародери и украински апаши върлуват из парижките потайности и крадат необезпокоявани. Достатъчно е да кажат, че са украински нещастници и проверките тутакси се отменят. Откакто са в Париж, всяка седмица или на 3 седмици се пише за пореден удар от бело-ръки маскирани мутри…