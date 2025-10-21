Щетите от кражбата в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро

Финансовите щети от дръзкия обир в Лувъра възлизат на 88 милиона евро, съобщи парижкият прокурор Лоре Бекуау, цитирана от АФП.

„Кураторът на музея е оценил загубите на тази сума, но крадците няма да спечелят същата сума, ако имат много лошата идея да стопят тези бижута", заяви Бекуау пред френската радиостанция RTL.

Откраднатите предмети включват безценни френски кралски бижута, намиращи се в галерията „Аполо“ на музея. Обирът беше извършен от четирима въоръжени и маскирани мъже, които използвали ъглошлайфове, за да разбият защитените витрини, и избягали със скутери.

Разследването на френската прокуратура и специализираните полицейски служби продължава, като се разглежда версията, че кражбата е извършена по поръчка на престъпна организация.