Сирия конфискува 12 милиона хапчета каптагон при мащабна акция край Дамаск

Сирийското министерство на вътрешните работи съобщи, че е конфискувало около 12 милиона хапчета от стимуланта каптагон по време на акция срещу мрежа за контрабанда на наркотици, действаща близо до столицата Дамаск.

Това е една от най-големите операции срещу наркотрафика в страната, откакто преходният орган пое властта в края на 2024 г.

„След прецизно наблюдение и проследяване на мрежа за контрабанда, опитваща се да пренесе големи количества наркотици в чужбина, силите за сигурност конфискуваха около 12 милиона хапчета каптагон в района на Ал-Думайр“, заяви бригаден генерал Халед Ейд, директор на отдела за борба с наркотиците.

По време на операцията е арестуван лидерът на мрежата, а конфискуваните наркотици ще бъдат унищожени, уточни Ейд.

Министерството подчерта, че операцията е част от „решителната стратегия за прекъсване на източниците на контрабанда и преследване на лицата, участващи в наркотрафика“.

Каптагонът, психостимулант, подобен на амфетамин, се превърна в основен износ на Сирия по време на гражданската война, започнала през 2011 г.

Търговията с него бе ключов източник на финансиране за правителството на сваления президент Башар Асад.

След падането на режима новите власти съобщават за серия от големи конфискации, макар че съседните държави продължават да прихващат значителни пратки, предназначени за износ от Сирия.