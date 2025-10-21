НА ЖИВО
          - Реклама -
          Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов дари 5000 лева за каузата на Спартак Варна

          "Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя. Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив" - заявиха варненци

          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Варненският Спартак получи неочаквана помощ в опита си да оцелее. Преди няколко часа стана ясно, че собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов е дарил 5000 лева за каузата на „соколите“.

          По повод на благородната постъпка спартаклии написаха следното:

          „Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на „ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна!

          „Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство. 

          Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя.“

          Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив!“

